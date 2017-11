Castelló proposa una cita amb les millors pel·lícules en valencià per a xiquets i xiquetes

Els escolars de Castelló participaran el pròxim dia 5 de desembre d’una divertida jornada en el Grau en la qual gaudiran de pel·lícules en pantalla gran, amb el cicle Cinema a l’escola, que arriba a la capital de la Plana per a fomentar el cinema en valencià entre joves de diferents edats. L’activitat ha sigut organitzada per la Federació Escola Valenciana i els Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i Neocine.

Quasi 1.000 alumnes d’Infantil, Primària i Secundària de col·legis i instituts de Castelló participaran en la sessió matinal cinematogràfica per a les escoles, que van presentar a l’Ajuntament el regidor d’Educació, Enric Porcar, el regidor de Normalització Lingüística, Ignasi Garcia, i el vicepresident d’Escola Valenciana, Natxo Badenes.

La jornada serà al Neocine Port Azahar del Grau de Castelló, on es projectaran cinc pel·lícules i també es posarà el transport per a les escoles. L’alumnat d’infantil veurà El regal de Molly Monstre, el primer cicle de primària Dos col·legues al rescat, segon cicle Els superherois, tercer cicle La vida d’en Carabassó i per a l’ESO Gràcies patró!. Cada pel·lícula va acompanyada d’una fitxa didàctica que permet treballar-la posteriorment a l’aula.

El regidor Porcar va explicar que «la idea és apropar el valencià als xiquets i xiquetes de Castelló de la manera més atractiva, i el fet de tindre pel·lícules en valencià a l’abast com un recurs més a nivell educatiu és una mesura que mestres, pares i mares, i la comunitat educativa en general, ho agraeixen moltíssim». Porcar va denunciar la clara mancança del valencià en els mitjans audiovisuals i que no es troben dibuixos en la nostra llengua, fins al punt que «per a la majoria de xiquets i xiquetes serà la primera vegada que veuran en una gran pantalla que algú parle en valencià, perquè és impossible veure valencià a la nostra televisió i menys en el cinema».

molta demanda

Han sigut vora 4.000 alumnes, de 18 escoles i dos instituts de Secundària qui han sol·licitat l’inscripció per participar-hi, però per l’aforament sols s’han pogut admetre 980. «El govern de Castelló té un compromís ferm amb una cosa tan senzilla com és viure plenament en la nostra llengua, i el nombre de demandes demostra que aquests projectes no són demandes fictícies», va expressar Garcia.

A més, s’ha aprofitat l’ocasió per a presentar la Deveteca, un conjunt de cinc pel·lícules en valencià composta per L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta, Phantom Boy, Dragon Ball Z, Gru 2, mi villano favorito i Les malifetes de l’Emili. Tots els centres d’educació de la ciutat de Castelló rebran un lot d’aquests.