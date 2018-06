El col·legi San Cristóbal va celebrar amb èxit Educainnova, la seva segona jornada sobre innovació educativa. Uns 170 professors i estudiants de Magisteri van assistir a les conferències impartides per destacats experts en educació emocional i en valors, aprenentatge per projectes i coaching educatiu. A més, van poder conèixer les experiències d’èxit de centres punters com Brains Nursery Schools, el col·legi Santa María la Blanca, tots dos de Madrid, i el col·legi San Cristóbal.

Així, Educainnova va començar amb la ponència Educar avui per demà, a càrrec de Javier Urra, que va acreditar ser una veu de referència internacional en el món de la psicologia. Amb la seva gran capacitat de comunicació, va abordar assumptes com la violència de gènere, els abusos sexuals, l’alcoholisme o la ludopatia, partint de la seva àmplia experiència defensant a menors.

Per la seva banda, Nélida Pérez, experta en educació emocional, va apostar per unir coneixement, experiència i emoció en un procés d’educació per i per a la vida, on són les emocions que el docent desperta en l’alumne les que li impulsaran a l’acció.

Ximena Muñoz va presentar la seua proposta d’ensenyar a adaptar-se a un món canviant, on les actituds primen sobre els coneixements i les habilitats en el futur. A la sessió de tarda, el madrileny Brains Nursery School va exposar el seu cas d’èxit en l’ensenyament de l’anglès a Infantil amb resultats avalats pel Trinitiy College, mentre que el col·legi Santa María la Blanca va desgranar el seu innovador projecte educatiu que compta amb el destacat reconeixement de Pisa for Schools.

La jornada va finalitzar amb l’exposició del col·legi San Cristóbal sobre les estratègies per portar a a l’adquisició de la competència digital des d’Infantil a Secundària.