Iglesias recrea 'Twin Peaks' para alentar la participación en la asamblea de Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario político y 'número dos' de la formación, Íñigo Errejón, han publicado vídeos en las redes sociales para llamar a la inscripción de la ciudadanía en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal del partido, conocida como 'Vistalegre II'. En sus mensajes, Iglesias apela a la unidad mientras que Errejón destaca la necesidad de "repensar" el partido. El encuentro tendrá lugar entre el 10 y 12 de febrero en Madrid aunque el censo para poder participar se cerrará este miércoles a las doce de la noche.

Pablo Iglesias en esta ocasión ha escenificado la mítica serie televisiva de los noventa 'Twin Peaks', creada por David Lynch y Mark Frost. "He querido hacer un homenaje a Twin Peaks para recordaros que todavía podéis inscribiros en Podemos. Participad", dice el texto que acompaña a un vídeo en el que, acunándolo en sus brazos, el secretario general de Podemos explica las palabras que le dice el 'tronco': "dice no os peleéis, dice unidad, dice debatir no es dividir".

He querido hacer un homenaje a Twin Peaks para recordaros que todavía podéis inscribiros en Podemos. Participad 😉 https://t.co/UlyQKbhKNm pic.twitter.com/f17qx87HnN — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 3 de enero de 2017

Por su parte, Íñigo Errejón ha colgado un vídeo de cinco minutos en el que explica que Vistalegre II es una oportunidad para determinar "cuál es el mejor rumbo ganador para construir una herramienta que le devuelva el poder a la gente", para lo cual, en su opinión, "hay que cambiar para cambiar". En este sentido, anima a votar por el proyecto que permita un Podemos "ganador, que suma a los que faltan, que construye con quienes ya han hecho camino hasta aquí, que es capaz de representar una alternativa para nuestro país, que tiene la capacidad de ilusionar a mucha gente que hace tiempo había tirado la toalla".

Para poder votar en nuestra II Asamblea inscríbete antes del día 4 a las 23.59. Es gratuito. Puedes hacerlo aquí: https://t.co/yeCnjRPJWP pic.twitter.com/9fvCFXwV4t — Íñigo Errejón (@ierrejon) 3 de enero de 2017

Otros responsables del partido como Carolina Bescansa, Rafael Mayoral, Irene Montero o Rita Maestre, entre otros, también han aprovechado sus respectivas cuentas en Twitter para animar a los simpatizantes a inscribirse.