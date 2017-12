Los independentistas prefieren a Puigdemont como 'president'

La campaña de Junts per Catalunya, la marca electoral que el PDECat ha aceptado a regañadientes para la convocatoria del 21 de diciembre, se está centrando en subrayar que Carles Puigdemont es el 'president' legítimo y que no cabe investir a otro, aunque la suya no sea la lista más votada. Ese mensaje está calando hondo entre los independentistas al margen de sus preferencias de partido, a juzgar por los resultados de la encuesta del GESOP para EL PERIÓDICO.

Los electores independentistas quieren por amplia mayoría (un 61%) que Puigdemont vuelva a dirigir el Govern, frente al 24,6% que prefieren a Oriol Junqueras. Incluso un 38,1% de los que aseguran que votarán a ERC el 21-D se inclinan por el candidato de JxCat como 'president'; el líder de los republicanos, que sigue en la cárcel de Estremera con pocas esperanzas de abandonarla antes de las elecciones, tiene el apoyo del 57,6%.

Se trata de un dato preocupante para ERC, cuya victoria, que se daba por segura hace unos meses, parece menos clara con cada encuesta que se publica, bien por el crecimiento de JxCat o bien por el empuje de fuerzas constitucionalistas como C's y PSC.

INCLUSO LOS 'CUPAIRES'

Las apetencias de los votantes de la CUP confirman hasta qué punto el discurso de Junts per Catalunya está haciendo mella entre los independentistas. Aunque el 21-D elijan la papeleta de los antisistema, un 31,3% de ellos preferirían que el presidente de la Generalitat volviera a ser Puigdemont. Es exactamente el mismo porcentaje que quiere que el próximo jefe del Ejecutivo catalán sea Carles Riera, el candidato de la formación que votarán.



Sin embargo, Junqueras sigue siendo el candidato que obtiene una nota media más alta. Los encuestados le ponen un 5,6. Por detrás de él, pero también por encima del aprobado, se sitúan el candidato de los 'comuns', Xavier Domènech (5,3) y Puigdemont (5,2). Tras el 'president' destituido está Carles Riera (4,9), pero el aspirante de la CUP cuenta con el lastre de que solo el 38,3% del electorado lo conoce.

ICETA, ARRIMADAS, ALBIOL

Los tres líderes constitucionalistas son los peor puntuados, pero existe una gran diferencia entre Miquel Iceta (que con un 4,5 está cerca de los independentistas) y Xavier García Albiol, que cierra la lista de preferencias con un 2 de nota media. Entre ambos está Inés Arrimadas, que saca un 3,1. Pero la candidata de Ciutadans cuenta con un gran tirón tanto entre los votantes de su partido como entre los del PP. De hecho, hay más electores que eligieron la papeleta de los 'populares' en las autonómicas del 2015 que prefieren que Arrimadas sea presidenta (un 38,5%) que los que elegirían ahora a Albiol (un 26,9%).

Sin embargo, el primer secretario del PSC tiene dos argumentos para consolarse de su suspenso. El primero: Iceta mejora su nota media de la encuesta de GESOP de noviembre, algo que también sucede con Junqueras y Riera. El segundo: es el candidato mejor valorado entre los votantes no independentistas de todos los partidos, que, en conjunto, le ponen un 6. Le aprueban, además de los socialistas, los electores de Ciutadans en el 2015, los del PP y los que en aquellas elecciones no votaron. Y, con un 4,9, se queda cerca de pasar el corte entre los simpatizantes de los 'comuns'.