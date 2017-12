Un poema machista contra Irene Montero indigna a Podemos

Podemos ha estallado contra una agrupación de jueces conservadores. La revista de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha publicado una poesía satírica sobre Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, que ha indignado a varios miembros de la formación morada.

Atentos al "poema" asqueroso que publica la asociación de jueces Francisco de Vitoria en su revista. Aunque pidan perdón, que deberían, como para no recelar después sobre qué tipo de neandertales puede poner el sistema a juzgar a los asesinos machistas en nuestro país. pic.twitter.com/59P8iUkcZ6 — Pablo Echenique (@pnique) 14 de diciembre de 2017

Un juez en ejercicio ha escrito esto. Agradezco el twit de la asociación judicial que lo publica, pero no basta. Inquieta pensar que este juez escondido tras un pseudónimo juzgue a diario pensando así de las mujeres. pic.twitter.com/0nvOhepY60 — Irene Montero (@Irene_Montero_) 15 de diciembre de 2017

El secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, ha sido uno de los primeros que se ha hecho eco de la información publicada inicialmente por eldiario.es que recoge este poema, en el que se habla del "apetito inconstante" de Pablo Iglesias y que se refiere a Montero como "expareja del 'coleta'" que "ya no está en el candelero por una inquieta bragueta" y que, por ello, "va con Tania al gallinero".

"Aunque pidan perdón, que deberían, como para no recelar después sobre qué tipo de neandertales puede poner el sistema a juzgar a los asesinos machistas en nuestro país", ha escrito Echenique.

El poema

El poema al completo dice lo siguiente: "Cuentan que en España un rey/ De apetitos inconstantes/ Cuyo capricho era ley/ Enviada a sus amantes/ A ser rey de un convento grey./ Hoy los tiempos han cambiado/ Y el amado timonel/ En cuanto las ha dejado/ No van a un convento cruel/ Sino a un escaño elevado./ La diputada Montero/ expareja del 'coleta'/ ya no está en el candelero/ por una inqueta bragueta/. Va con Tania al gallinero". La asociación, posteriormente, ha lamentado la publicación, a la vez que afirman que no comparten el contenido.