Intèrprets professionals de les arts escèniques junt amb alumnat de centres d’ESO i Batxillerat de tot el territori valencià van fer el passat dia 16 un assaig del taller d’arts escèniques sobre l’òpera L’Orfeu, de Claudio Monteverdi, davant de 500 alumnes en l’Auditori de Castelló. Per la vesprada, la van representar per al públic general. L’activitat s’emmarca en el cicle de didàctica de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

L’alumnat ha estat treballant durant dos mesos per a posar en escena aquesta obra. A més, els joves també han assistit a xerrades sobre l’obra amb Salvador Sebastià, director musical, i amb Manuel Valero, tenor. També han passat un càsting en diferents centres treballant amb el llibret d’Alessandro Striggio, per seleccionar actors per als personatges de l’obra Nimfa, Pastora i Orfeu, selecció que ha realitzat l’actriu Maite Gil.

El coordinador territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat que «aquest projecte educatiu és un taller d’arts escèniques de l’IVC destinat específicament al públic jove una eina educativa que permet accedir a la música en les millors condicions possibles d’interpretació i producció». A més ha comentat que «un dels seus principals objectius és connectar a infants, joves i famílies amb l’experiència de la música en viu, utilitzant procediments didàctics adequats per a cada auditori».

‘Dibuixar al son’

D’altra banda, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha posat en marxa la campanya Dibuixar al Son, en la qual han participat més de 900 estudiants, 300 d’ells en el Museu de Belles Arts de Castelló. Per a aquesta edició, s’ha comptat amb la col·laboració de les artistes plàstiques Carmen Sanz i Marta Ribes, i en música amb el Conservatori Superior de Música de Castelló Salvador Seguí.