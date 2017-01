Un homenaje a Leonard Cohen made in Castellón se hace viral

Viral, con clics procedentes de medio mundo y decenas de correos y llamadas de fans. El vídeo que el músico castellonense Iskiam ha grabado una versión en español del Halleluja del recientemente fallecido Leonard Cohen, «como homenaje a un autor que admiro y respeto» que ya ha dado la vuelta al mundo y suma ya 455.000 visitas en Youtube, el canal de vídeos en internet. «Es increíble todo lo que me ha pasado en el último año», señala el castellonense, ahora afincado en Barcelona. Cuenta que «casi cada semana hay alguien que, por mail, por teléfono o a través de las redes sociales, me pide permiso para usar la canción en castellano, Aleluya, en su boda, en un evento, y estas Navidades, hasta para ser el telón de fondo de un belén viviente, y yo les digo que por supuesto, pero que el permiso se lo tienen que pedir a Cohen, que es el dueño del tema». Y no solo en España, sino que los fans le llegan de media Latinoamérica.

Tal es el éxito de su versión on line, que no hace mucho decidió registrar su Aleluya como versión en la Sociedad General de Autores, y, en la discográfica del poeta de Los Ángeles le dijeron que «ni hablar». Pero ya estaba en las redes, y su cuenta de visualizaciones crecía exponencialmente día tras día. Tras lanzar un SOS a las delegaciones de la disquera en Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, entre otros países, «parece ser que se registrará la versión en México, donde se ha convertido en un hit per se, en paralelo a la original». La canción, a todo esto, no le reporta ingresos.

Todo empezó, cuenta, cuando, con 17 años, fallece su padre y él, «con el corazón lleno de tristeza», la canalizó «a través de la voz», con el coro del Hospital Provincial, con el que, hasta participó en los actos de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Madrid en el 2011. Después, con su tono aterciopelado y lleno de intensidad y color vocal, se unió a la orquesta Walkiria, con Sol González y Lisbeth Freites, «empecé la profesionalización, y decidí abrir el canal de Youtube, simplemente para mostrar las versiones a mi manera». Y con el Aleluya, quiso «enseñar que no solo emociona la melodía y la voz, sino que la letra y el sentimiento es espectacular, y muchos no se han parado a traducirla».

Temas de David Bowie, Ellie Goulding, La Frontera, M-Clan, Julio Iglesias o Coque Malla, entre otros, pueblan su canal de Youtube, junto a Enrique Bunbury, del que es «fan», y cuyo cover de Ven y camina conmigo llega casi a las 200.000 visualizaciones. «Fue espectacular poder telonearle junto a otros cuatro cantantes en el festival Pirineos Sur», explica.

EMILIO ARAGÓN Y LOS SECRETOS // Y en las últimas semanas está enfrascado en un reto. «El humorista y músico Emilio Aragón pidió en El Hormiguero versiones de Déjame de Los Secretos y me lancé. Ahora me han dicho que he pasado el corte», dijo. Él, que ha crecido en la era de internet, lo considera «un medio por explorar».