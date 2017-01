El Teatro Mónaco de Onda recibe un musical sobre la historia de Abba

El próximo 3 de febrero llega al Teatro Mónaco de Onda Abba, the gold experience, un espectáculo que reúne lo mejor del grupo sueco y que promete conmover a sus más fieles seguidores y a los nuevos adeptos. El musical ofrecerá una representación con un emotivo ambiente donde la música, las coreografías y la energía fluirán toda la noche.

Abba, the gold experience realizará durante 105 minutos un repaso cronológico por las principales canciones del repertorio del legendario cuarteto, con Agustín Guerrero, Lorena Jamco, Antonio Tomás y Andrea RMS como voces principales en el espectáculo y bailarines que ya habían participado en algunos de los mejores musicales como fueron Chicago, Cabaret o Cats.

STIG ANDERSON // La obra está basada en el diario de Stig Anderson, el eterno mánager de la banda, unos escritos que han servido para ilustrar el espectáculo con las anécdotas, las historias, la actuación en el Festival de Eurovisión del año 1974 y más detalles que harán al público partícipe de su trayectoria musical. Todo ello, guiado a través de la voz en off de un amigo del propio manager cuya identidad no se ha hecho pública. Abba, the gold experience llegará a Onda con muchas ganas de emocionar y colmar los apetitos que la formación sueca dejó con el paso del tiempo, y con tal de revivir los principales clásicos como Mamma mía, Gracias por la música o Chiquitita.

El grupo ya ha deleitado al público de ciudades como Burgos, Huesca, Valladolid, Zamora o Badajoz, donde en todos ha cosechado grandes éxitos de audiencia, como en Valladolid o Badajoz. La próxima cita del musical será el 13 de enero en la Sala Pelicano de A Coruña, seguido de Santiago de Compostela, Ecija y Jaén hasta llegar a Onda el día 3 de febrero. Las entradas estarán disponibles en internet a partir de mañana y a partir de la semana que viene se informará qué días se podrán adquirir físicamente en el Teatro Mónaco.

Tras visitar Castellón la banda se desplazará a la provincia de Alicante, luego Sagunto, seguido de Plasencia y, finalmente, a Alcorcón el 12 de febrero, donde cerrarán su gira que lleva en marcha desde el 7 de diciembre.