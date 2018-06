Amb l’arribada imminent de l’estiu és el millor moment per a fer balanç de la darrera temporada. Molts clubs de gimnàstica aprofiten aquestes dades per a organitzar espectaculars actes en els quals les seues joves gimnastes són les protagonistes.

Si parlem de gimnàstica artística, ja és tot un referent el XIII Trofeu ‘Ciutat de Castelló’-Memorial Rocío López Agredano, el qual va reunir el darrer 9 de juny al poliesportiu Chencho més de 200 xiquetes de 8 a 16 anys, les quals van oferir un alt nivell competitiu en els aparells de salt, paral·leles asimètriques, barra d’equilibris i sòl. El Club Gimnàstica La Plana, organitzador de l’esdeveniment, va arribar a aquesta prova amb un important bagatge després de disputar la Lliga Iberdrola.

En total hi van participar 18 clubs de sis comunitats autònomes: Astúries, Navarra, Catalunya, Madrid , Aragó i Comunitat Valenciana. A més, el regidor d’Esports, Enric Porcar, va anunciar que «la nova seu de la gimnàstica artística serà el pavelló Sindical, on en breu van a començar les obres de construcció d’un fossat i l’adequació dels vestuaris i del magatzem».

Orpesa també va viure una jornada molt especial el darrer disssabte, quan el Club de Gimnàstica Artística Oropesa del Mar va acomiadar el curs amb una gran exhibició en la qual van participar 42 esportistes.

El poliesportiu Carlos Taulé va ser l’escenari escollit per a aquesta cita tan especial, en la qual les alumnes van eixir a la pista per equips i durant més d’una hora van realitzar exercicis de sòl, barra i salt. A més, van oferir al públic quatre balls per categories d’edats, amb coreografies i passos els quals han estat assajant les darreres setmanes.

En acabar l’acte, l’alcalde, Rafael Albert; la regidora d’Esports, Sonia Bellés, i diversos membres de la corporació municipal van felicitar a les esportistes i els van lliurar un detalle per a commemorar aquest festival el qual dóna la benvinguda a l’estiu.

exhibició a nules / En Nules els veïns van poder gaudir en un escenari tan estiuenc com el parc de l’Estany de la segona exhibició de les joves gimnastes del club Balkan, el primer dedicat a la rítmica en aquesta localitat.

Després de la seua presentació el darrer març, el club va oferir una gala en benefici de Manos Unidas en la qual van participar 40 xiquetes dels 4 als 13 anys.