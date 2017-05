Así es la Madeira de Cristiano Ronaldo

¡¡¡Siuuuuuu!!!

Los aviones que aterrizan en Madeira hacen un ruido que algún fan de Cristiano Ronaldo diría que es similar a la celebración del portugués tras cada gol.

¡¡¡Siuuuuuu!!!

No paran de llegar aeronaves a este jardín del Atlántico donde floreció en 1985 CR7, ídolo de sus conciudadanos, aunque sorprenda descubrir que sean bastantes quienes no lo tragan. Pero la mayoría se siente orgulloso de aquel chico espigado de Funchal que se fue a la península a triunfar en el Sporting de Lisboa para dar el salto después al Manchester United y al Real Madrid más tarde.

En este vuelo por las alturas futbolísticas mundiales, a Cristiano Ronaldo le ha dado tiempo de montar un museo, levantar unaestatua y abrir un hotel en el puerto de la capital madeirense, y conseguir que le hayan puesto su nombre y su rostro al aeropuerto de Madeira, donde además le han colocado un busto en la entrada de la terminal de llegadas.

Normal que el orgulloso futbolista se grabe luego en su 'jet' privado despegando de su aeropuerto y lo comparta en las redes sociales. ¡¡¡Siuuuuu!!!

Pero los visitantes no verán su nombre en el aeropuerto en letras grandes. Allí solo pone Aeroporto Da Madeira junto a su cara, bajo la torre de control, la primera y última imagen que se llevan los visitantes de la isla. Lo de Cristiano Ronaldo se supone que es para los documentos oficiales.

UN BUSTO INAUGURADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El busto, que fue inaugurado por el presidente de la república, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, António Costa, el 20 de marzo de este año, está justo en la entrada, de manera que está a la vista de todos, convirtiéndose en motivo de todo tipo de selfis y fotos que uno pueda imaginar, tal es la controversia que genera este 'crack' (él lo definiría como "envidia" justificada porque es "guapo" y "rico").

La estatua frente a su museo es mucho más grande. Supera los 2,30 metros de altura, adopta la posición de ¡¡¡siuuuu!!! y a sus pies se lee: 'Melhor jogador do mundo. Best player in the world'. Pero siendo él quien encarga y paga la estatua, qué va a poner.

BALONES Y BOTAS DE ORO AUTÉNTICOS EN EL MUSEO

La entrada al museo cuesta 5 euros. No está mal porque exhibe todos sus trofeos individuales. Son auténticos los Balones y las Botas de Oro. En cambio, las copas de Ligas y Champions y demás competiciones son réplicas. Mucho metal (ha ganado más individualmente que con sus equipos) y mucha camiseta y mucha pelota firmada por sus compañeros.

Hay también una pantalla donde ver fotos y vídeos de su trayectoria profesional desde que comenzó a jugar en el Andorinha en 1994, con algún toque personal, y un espacio donde hacerse un fotomontaje como si estuvieras con él. Poco más.

Sorprende que no sea un museo tan grande como su ego, sobre todo porque se lo ha pagado enterito de su bolsillo igual que la efigie. Ni el ayuntamiento de Funchal ni el gobierno regional deMadeira ni sus conciudadanos han puesto un euro. Un autohomenaje en toda regla.





HOTEL DISCRETO



Más discreto es el hotel junto al museo. Pestana CR7 se llama. Lo ha inaugurado en sociedad con los empresarios Pestana. Pero allí nadie va a sufrir otra sobredosis 'ronaldil'. Como mucho verán una foto del portugués colgada discretamente y césped artificial en los pasillos de las habitaciones. No sea que entre algún cliente culé despistado y se quede a dormir. Mejor no incomodarlo. El negocio es el negocio.

Así que vale la más la pena ir allí por su espectacular terraza con vistas sobre el frente marítimo de Funchal, una de las ciudades más encantadoras y coquetas del Atlántico. Y hacer planes para disfrutar de la espectacular y exuberante naturaleza de Madeira, el jardín que, ¡¡¡siuuuu!!!, vio 'florecer' un día de 1985 a Cristiano Ronaldo.