Manel Navarro, el 16º de los 26 finalistas del festival de Eurovisión

El italiano Franceso Gabbani es el gran favorito para ganar elFestival de Eurovisión, que se celebra este sábado, 13 de mayo (TVE-1, 21.00) en el International Exhibition Center de Kiev (Ucrania). Gabbani compite con 'Occidentali's karma', una divertida sátira sobre la sociedad moderna.

Portugal y Bulgaria son los principales 'outsiders' de la gala. Elportugués Salvador Sobral presenta 'Amar pelos dois', una balada con sabor a los años 50 pero con una interpretación única por la manera como vive el artista el mensaje de la canción. El búlgaro Kristian Kostov cantará otra balada, 'Beautiful mess'. Pero lo hará solito, sin ayuda de nada que distraiga la atención del espectador, ni siquiera de grandes visuales en el 'videowall' del fondo del escenario.

MANEL NAVARRO, EL DECIMOSEXTO

No hay que descartar a Azerbaiyán, Armenia, Suecia, Australia y a Israel. IMRI, el israelí, será el encargado de inaugurar el concierto; la francesa Alma lo cerrará cantando con la imagen de la torre Eiffel al fondo. En total, 26 candidatos. Manel Navarro, el representante de España, actuará en el 16º lugar de la gala, defendiendo el 'Do it for your lover' que ha compuesto él mismo junto a Antonio Rayo 'Rayito'. Su actuación, en la que en algunos momentos 'surfeará' con sus músicos sobre una tabla proyectada en el suelo, será el contrapunto de relax justo después del pop discotequero de la griegaDemy.

Una vez más, José María Íñigo y Julia Varela serán los encargados de comentar la gala, que la primera cadena estatal emitirá en directo. Será la primera vez que el festival lo presenten tres hombres; caras muy conocidas en Ucrania: Oleksandr Skichko, Volodynyr Ostapchuk y Timur Myroshnychenko.

Como es habitual, el vencedor lo decidirán los votos de los jurados nacionales y de los telespectadores. Primero se ofrecerá el veredicto de los expertos, conectando con cada país. Después, los presentadores leerán el total de puntos que le corresponde a cada participante procedente del televoto, debidamente sumados. Y para dar más emoción, lo harán de menos a más. Los últimos instantes del recuento prometen ser de infarto.