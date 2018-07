Lidón Muñoz obtiene cuatro podios en Sevilla

Lidón Muñoz cerró el Campeonato de España de verano, que bajó ayer el telón en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe tras cinco intensas jornadas, con cuatro medallas (tres oros y una plata) de cinco posibles. Un nuevo logro de la nadadora castellonense, que está en el momento más dulce de su carrera deportiva.

La poseedora del récord nacional de 50 y 100 libre —en la primera de las dos modalidades no ha participado en esta cita— volvió a brillar y en la última jornada de competición se colgó dos medallas, el oro en el relevo 4x100 estilos con su club, el CN Sant Andreu (4.07.27), y la plata en los 200 libre, prueba en la que no pudo con Melani Costa, que subió a lo más alto del podio. Lidón Muñoz hizo el mejor tiempo en los clasificatorios de la mañana (2.01.46 minutos) y aunque mejoró su registro por la tarde (2.00.99) no pudo mejorar su marca (1.59.07) ni batir a Costa.

Estas dos medallas se unen a las dos obtenidas en las jornadas anteriores, ambas de oro. La más importante, aunque no pudo batir su récord de España, fue en los 100 libre, pero también subió a lo más alto del podio para recibir el metal mas preciado en los 4x100 libre. Y no ha podido hacer pleno porque el CN Sant Andreu fue descalificado en el 4x200 libre.