Maribel Gil pasea su 'salero' desde Castellón a Italia

La benicarlanda Maribel Gil entró hace casi cinco años en muchos hogares de España -y de otros países- de la mano del programa de La 1 de TVE Masterchef. La embajadora de Castellón, y más concretamente de Benicarló, y especialmente del Cristo del Mar y de la reina de la huerta local, la alcachofa, Maribel no ganó el concurso culinario. De hecho, fue expulsada antes de la final. Sin embargo, la pizpireta rubia más famosa del Maestrat, tuvo y tiene, gracias a su innegable carisma, un recorrido mediático más largo que los mismos vencedores. El gran chef Martin Berasategui le otorgó el título de Princesa de las Cacerolas; más tarde demostró al público su excelente forma física y ritmo en Mira quién baila, y con su simpatía, vitalidad y sonrisa (también alguna que otra lágrima) se paseó con naturalidad por platós de televisión, emisoras de radio, páginas de revistas y periódicos, e, incluso, por cosos taurinos, como la plaza de toros de Cáceres, donde hizo una demostración de su arte en los fogones.

Ahora vuelve a la televisión, y lo hace con otras mujeres «viajeras y aventureras». Esta vez protagonizará uno de los capítulos de la segunda temporada de Viajeras con B, un proyecto transmedia y programa de televisión creado por B The Travel Brand y Grupo Secuoya, en el que diferentes mujeres nos llevarán de viaje por el mundo para conocer nuevos destinos y que se emitirá en los próximos meses en TEN TV. En esta segunda edición, junto a Maribel Gil, las protagonista serán Elena Furiase, Samantha Vallejo-Nájera, Esmeralda Moya, Roko (de Tu cara me suena) y Lorena Castell,

El destino de Maribel es Italia. Compartimos café y charla en el céntrico café Goya de Benicarló, la víspera de emprender su aventura. «Italia me encanta y, además tiene muy buena cocina; me lo propusieron y ya estoy embarcada en el proyecto que creo que será muy bonito, visitaremos Venecia, Florencia y otros lugares». Maribel no irá sola por el país de la Dolce Vita. «Me acompaña la bloguera de viajes Marta Goikoetxea (Rojo Cangrejo), y creo que mi cometido es hacer un reportaje sobre la gastronomía italiana, pero no solo eso. Eso sí, les he dicho que yo ya soy mayor y que haré lo que podré», comenta con una sonrisa.

ANÉCDOTA EN CUBA

Su popularidad traspasa fronteras. «Hace poco viaje a Cuba y allí está el canal internacional de TVE, pero me sorprendió que hubiera mucha gente que me reconociera y me pidiera autógrafos. Lo más gracioso fue cuando en el hotel, en el desayuno, me sirvieron un plato de alcachofas».

Ella es la primera sorprendida. «Yo soy más de pueblo que las amapolas y allá donde voy la gente es muy agradable conmigo, pero, sobre todo, me gusta mucho participar en las cosas de mi pueblo; lo último que hice fue un taller infantil de crepes en el colegio La Consolación y me lo pasé pipa». Siempre con la humildad por bandera, asegura convencida que la fama le vino «por un golpe de suerte». «Cuando llego a Benicarló se me olvida la televisión y todo; bueno, menos Mira quién baila, que no se me olvida porque me dolía todo el cuerpo después de mover tanto el esqueleto».

«Nunca he sido consciente de eso que comentan que hay envidias y mucha competencia, a mí sólo me ha traído cosas buenas, muchas vivencias y experiencias que de otra forma no hubiera podido disfrutar y, ahora, en Italia, estoy convencida de que también será todo muy agradable, además, me acompaña mi marido, que para mí es muy importante», manifiesta.

La turné de Maribel por Italia durará cinco días, pero la grabacíón de todos los capítulos se hará durante dos meses en los que el equipo del programa, además de a Maribel Gil, acompañarán a la actriz y bloguera Esmeralda Moya a Tenerife; se embarcarán con la también actriz Elena Furiase en un crucero por el Egeo; se empaparán de la multiculturalidad de Suráfrica junto a la presentadora Lorena Castell; de los sabores y paisajes de Vietnam junto a la cantante e intérprete Roko y del exotismo de Maldivas con Samantha Vallejo-Nájera.