Medi Ambient edita un nou manual per evitar els incendis als nostres jardins

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural de la Generalitat Valenciana ha editat un manual denominat Jardineria de baixa inflamabilitat dirigit a urbanitzacions d’entorn forestal amb risc d’incendi, i que ja està disponible en la web de la conselleria (www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-de-incendios/material-divulgativo).

Els jardins amb una estratègica distribució de plantes i arbres i una elecció d’espècies vegetals d’escassa combustió dificulten la propagació del foc a l’interior de les vivendes.

Segons el document presentat a principis d’esta setmana, la ubicació dels arbres i les plantes juga un paper essencial en la defensa de les vivendes. El requisit imprescindible és la separació entre les plantes i l’edificació, per la qual cosa cal controlar les distàncies entre la vegetació i les parts de la casa més exposades, principalment les portes, les finestres i les ximeneres.

El manual arreplega també nombrosos consells per a fer més resistent el jardí al foc, com usar en les zones més pròximes a la vivenda la combinació de distints materials (graves, arenes, roques, taulells) amb plantes (massissos de flors) i sendes. Suggerix, així mateix, evitar formar barreres o tanques (que solen ser la principal via d’entrada del foc a la urbanització o a la vivenda), i no col·locar plantes enfiladores en parets, fatxades, pilars i volades. A més, és convenient controlar el creixement de totes les plantes, però especialment podar les copes dels arbres per a separar-les del sòl, de les edificacions i de la vegetació exterior del jardí.

El manual també recorda que cal prestar especial atenció respecte a la propagació d’espècies de jardineria en el mig forestal. Per a evitar la propagació d’espècies invasores cal depositar les restes de poda en contenidors o en llocs autoritzats.

MÉS XARRADES / Per a reforçar esta acció de prevenció s’ha incrementat el nombre de xarrades en urbanitzacions d’interfície urbà-repobla i, concretament, en els últims dies d’agost s’han realitzat reunions a Sagunt, Segart i Venta del Moro i, per a la primera quinzena de setembre, s’han concertat a Ontinyent, Pego, Alcoi i les localitats castellonenques de la Pobla de Benifassà i Borriol.