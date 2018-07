La 'consellera' Jordà la lía al defender la leche cruda: "Tiene el mismo peligro que un pollo que lleva 4 semanas en la nevera"

La 'consellera' de Agricultura, Ganadería y Pesca, Teresa Jordà, ha vuelto a dejar este domingo unas llamativas declaraciones en su defensa de la seguridad del consumo de la leche cruda. Así, durante una entrevista en el programa Via Lliure de RAC-1, Jordà ha asegurado, en respuesta a la pregunta de si había peligro en consumir leche cruda sin hervir: "No hay ningún peligro. En absoluto. O hay el mismo peligro que abrir la nevera y coger un muslo de pollo e intentar comértelo a las cuatro semanas de tenerlo allí".

Según fuentes de la 'conselleria', la intención de la 'consellera' era recordar que "es tan peligroso no hervir la leche como consumir pollo que ha pasado un mes en la nevera. Por consiguiente, debe hervirse". No que consumir un pollo que supera más que ampliamente la caducidad aconsejada no sea dañino. Aunque en antena, su explicación haya sido cuanto menos algo más confusa.

.@TeresaJorda: "No hi ha cap de perill. Pot tenir el mateix que una cuixa de pollastre que tens a la nevera durant quatre setmanes".

Esa afirmación se produce en medio del aluvión de críticas que ha recibido Jordà tras el decreto, publicado este jueves, que permite la venta de leche cruda a granel. La norma ha provocado la sorpresa de expertos sanitarios que ven en esta medida un riesgo innecesario para la salud ya que la leche cruda recién ordeñada puede causar infecciones importantes, si no es hervida adecuadamente, al ser susceptible de contaminarse con facilidad en su proceso de extracción.

Las declaraciones de Jordà fueron difundidas en un tuit por el programa de radio y, rápidamente, suscitaron numerosas reacciones, muchas de ellas irónicas.

