El crimen de Gabriel Cruz | Últimas noticias en directo

La muerte de Gabriel Cruz, el niño de 8 años cuyo cadáver fue encontrado ayer por la Guardia Civil en el maletero del coche de la pareja de su padre, Ana Julia Quejada, ha conmovido a la sociedad. En cuanto trascendió la muerte del pequeño, las redes sociales se han llenado además de mensajes públicos de apoyo ciudadano a los familiares de Gabriel, muchos de ellos acompañados de dibujos de peces, los 'pescaítos' de apoyo a la víctima que había pedido en un vídeo su madre, Patricia Ramírez.

Abrimos un hilo directo para contar las novedades sobre este drama.

09:59

La Policía investiga datos sobre los años que residió en Burgos Ana Julia Quezada, detenida este domingo por la muerte de Gabriel Cruz. En esa etapa, la detenida cuidó a una niña de cuatro años que perdió la vida tras precipitarse a la calle. El caso se cerró como muerte accidental. Ahora se revisa.

09:56

Agentes del Instituto Armado custodian desde ayer una finca en el Valle de Rodalquilar, a unos cinco kilómetros al sur de Las Hortichuelas, en el sentido opuesto hacia donde se centraron las batidas de búsqueda, según pudo comprobar Europa Press. Se trata de una finca con varios pozos que tiene una especial vigilancia por ser uno de los escenarios del crimen de Gabriel. Al cuerpo del niño se le practicará la autopsia en el instituto anatómico forense de Almería.

09:55

Vícar, municipio en el que residía la detenida y en el que fue arrestada, ya declaró ayer tres días de luto institucional pero hoy celebra además una concentración ante el ayuntamiento a las 11.30 horas. Media hora más tarde, a las 12.00 horas, los ayuntamientos de Cantoria y Cuevas del Almanzora acogen sendos plenos para decretar también tres días de luto oficial. Además, el último municipio acogerá una concentración silenciosa con posterioridad. A las 13.00 horas también tendrá lugar otra concentración silenciosa, en este caso en la Universidad de Almería.

09:52

La Diputación de Almería, institución para la que trabajaba Patricia Ramírez, madre del menor, celebra esta mañana un pleno extraordinario para declarar tres días de luto por el triste desenlace y hacer oficial el pésame a la familia del pequeño. Las dependencias del Palacio Provincial serán también las que acojan la capilla ardiente de Gabriel, una vez concluya la autopsia que se realiza a sus restos mortales en el Instituto de Medicina Legal de Almería. Aunque no se ha concretado el momento en el que podrá abrirse a la ciudadanía esta capilla ardiente, se espera que a lo largo de este lunes pueda haber alguna novedad en ese sentido, una vez concluyan los forenses su trabajo.

09:51

Mientras tanto, continúan los actos de duelo en la provincia, sumándose a los de la Diputación de Almería de esta mañana y a los ya celebrados ayer en Almería, Níjar y Vícar, nuevas concentraciones y repulsas públicas por lo ocurrido.

09:50

"A aquellas personas que han estado utilizando mi foto por el bien de Gabriel y han hecho montajes bonitos se lo agradezco de corazón, pero en este momento hay personas en Facebook e Instagram que están hablando en mi nombre, como Patricia Ramírez, y poniendo fotos para que todo el mundo comparta", ha denunciado.

09:49

En esta línea, ha llamado a "que no salga de ella ninguna foto" ni tenga más atención porque "no se merece que se le dé cobertura ni se lo merece Gabriel". "Quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y no con la rabia que esta señora nos ha sembrado", ha afirmado.

09:49

Patricia Ramírez, madre del niño de 8 años Gabriel Cruz, ha pedido este lunes en una entrevista a Onda Cero que el trágico suceso "no acabe en rabia" y "que no se hable" de la mujer detenida, pareja del padre y sorprendida transportando el cuerpo del menor, porque "no se merece que se le dé cobertura". "En honor al 'pescadito', que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy.