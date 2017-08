Detenido un joven en Arabia Saudí por bailar la 'Macarena' en plena calle

Un adolescente de 14 años ha sido detenido en Jeddah (Arabia Saudí) por detenerse en un paso de peatones y bailar delante de los coches que esperaban su paso la popular canción de los 90 la 'Macarena'. Las imágenes se han divulgado rápidamente por las redes sociales, lo que ha provocado que la policía lo arrestara. En una rueda de premsa posterior, el portavoz del cuerpo de seguridad ha calificado la escena como "una violación de la moral pública".

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF