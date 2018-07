Una modelo es atacada por un tiburón mientras se hacía una foto

Katarina Zarutskie posaba para la cámara cuando se vio sobresaltada por un tiburón. La modelo, que pasaba unos días con su novio en Bahamas, hacía snorkel en Staniel Cay y no perdía ocasión de fotografiar a peces y pequeños tiburones para su Instagram.

En una de esas escenas, cuando se relajaba en el agua, uno de los tiburones le mordió el brazo provocando dos grandes heridas, quedando a la espera de ver si necesita cirugía para sacar fragmentos de los dientes que se quedaron clavados.

Esto es maravilloso !

Las redes crearon una legión de gente estúpida !!!

Una instagramer sufrió un ataque de tiburón en medio de una sesión de fotos

Katarina Zarutskie decidió tomarse una audaz fotografía rodeada de tiburones para compartir con sus miles de seguidores pic.twitter.com/GEMC2cM2Fu — Chirusita Power 💙 (@Chirusitapower) 12 de julio de 2018

Las críticas en las redes sociales no han tardado en llegar. La joven de 19 años recibió todo tipo de mensajes en los que, para empezar, condenaban irónicamente que hubiese alimentado a los animales.

En declaraciones a la BBC, la modelo lamenta que los seguidores utilicen la información que quieren. "He recibido muchísimos mensajes de odio diciendo cosas ridículas. Creen que soy una modelo rubia estúpida en Instagram, y tengo experiencia en buceo, sé que nadar con estos tiburones normalmente es seguro".

La californiana conocía perfectamente el entorno, y pese a la advertencia de su novio, no tuvo ningún reparo en bañarse . Con la adrenalina, apenas sufrió en esta situación. "La cosa habría cambiado si la gente se hubiese puesto a gritar".

Pese a la mala experiencia, la modelo no tiene miedo: "Me encanta el mar. La próxima vez me lo pensaré dos veces pero no temo el océano. Al contrario".