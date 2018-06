Saura afirma que si no es con Antonio Banderas, rodará su Picasso "con otro"

El director de cine Carlos Saura ha dicho hoy en una rueda de prensa que una de las razones por las que su película "Picasso y el Guernica" no sale adelante es porque se negó a rodarla en inglés y ha puesto en duda que Antonio Banderas, vinculado al proyecto desde el origen, sea su protagonista.

"Como ha interpretado recientemente el mismo papel en la serie de televisión, que a mí me gusta regular, aunque eso es otro problema -ha señalado-, no sé qué va a pasar, pero si no es con él será con otro", ha dicho.

Y ha añadido que espera que "algún día" se haga esta película porque "es una historia preciosa", ha considerado.

En presencia de la actriz Isabelle Huppert, galardonada como él con el Prix Diálogo 2018 a la Amistad Hispano-Francesa, el director ha manifestado que, tras siete años de trabajo y varios guiones en la mesa, ha sido él mismo quien ha rematado el libreto definitivo, "cansado de colaboraciones".

"Esta película debía ser una coproducción con Francia", ha sugerido Saura en la residencia del embajador francés donde tuvo lugar el encuentro con la prensa, ya que "Picasso era malagueño, vivía en Francia y todo su trabajo y sus amigos y hasta sus amantes, eran franceses, y hablaban en español o francés".

Y se ha mostrado convencido de que una de las razones por las que su película no se hizo antes es "porque tenía que ser en inglés. Cómo es posible -se ha lamentado el director-, me parece increíble".

La serie de Banderas de la que habla Saura es "Genius: Picasso", producida por National Geographic, rodada en inglés y protagonizada por un Antonio Banderas caracterizado como Pablo Picasso adulto y anciano, mientras otro actor (Alex Rich) le interpreta en su juventud.

En la presentación de la serie, Banderas explicó a Efe que el proyecto al que se refiere Saura había quedado "finalmente" en un guion "atrapado en un concurso de acreedores".

Meses antes, en el marco del último Festival de Cine de San Sebastián, donde Banderas recogía su Premio Nacional de Cinematografía, el actor malagueño, al que acompañaba Saura, confirmó que la película sobre el pintor que llevaban años intentando rodar tenía "por fin" luz verde en sus agendas.

"Picasso y el Guernica" cuenta el proceso de creación del pintor malagueño desde que el Gobierno español le hace el encargo y se produce el bombardeo de Guernica, los 33 días que empleó en crear la que ha pasado a la historia como una de sus obras maestras, ha recordado el director aragonés.

Saura, en una entrevista con Efe el pasado verano, explicaba así su proyecto: "Será una película de ficción, pero también imaginativa".

"Por ejemplo, hay una idea que voy a trabajar para contar la infancia de Picasso, sus recuerdos de Málaga y la guerra, que ya utilicé en 'La prima Angélica' (1974) y que me gusta mucho, y es que una persona adulta, en aquel caso José Luis López Vázquez, pase a ser niño sin serlo, con el cuerpo de adulto".

Saura ha dicho hoy asimismo que, a la vez, sigue preparando en México un musical que "se retiene por razones financieras", un proyecto que le apetece "muchísimo" que "se llama 'El rey de todo el mundo' y viene de una canción mexicana (que entonó el director octogenario), muy en la línea de 'Tango' (1997)".