Un hombre de la Vall muere arrollado por el tren en Xilxes

Por causas que todavía no se han esclarecido, la localidad de Xilxes quedó conmocionada ayer tarde por la tragedia tras un incidente que acabó con la muerte de un vecino de la Vall d’Uixó de 44 años arrollado por un tren a su paso por la estación de ferrocarril de este pueblo de la Plana Baixa, según fuentes municipales.

No hubo testigos, salvo el maquinista, tal y como explicó el concejal de Seguridad Ciudadana de la localidad, José Manuel Navarro, de manera que, «aunque los rumores y comentarios planteaban dos únicas opciones, no se sabe todavía qué pasó en realidad». La única evidencia probada hasta el momento es que «el conductor del tren lo vio cuando ya estaba encima» y no ha trascendido ningún detalle adicional al respecto.

En cualquier caso, más allá de las causas reales del suceso, ya que no se descartó por completo que hubiera podido ser un accidente, lo cierto es que lo acontecido provocó retrasos en la circulación de los trenes de Media y Larga Distancia de al menos 30 minutos, y de tiempo superior, cercano a la hora en los de Cercanías, ya que durante más de tres horas los convoys solo podían circular por una sola vía entre las estaciones de Almenara y Moncofa, informaron fuentes cercanas a Adif.