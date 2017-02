Idean reformar la fachada oeste del estadio de Vila-real y crear un porche peatonal

Per ad esta obra el P.G.M.O.U. de Vila-real no conta ¿veritat? Qualsevol particular que vullga fer-se una vivenda en el poble no pot eixir-se'n de l'alineació i llindes més d'un 10% de l'ample del carrer. Ací planegen invadir la vorera sancera. No estic en contra de l'ocupació d'esta. M'agraden moltíssims els porches perque donen ombra i resguarden de la pluja. Lo que no me pareix just és que el Villarreal CF no se regixca per les directrius que els demés han d'acatar. Tampoc tinc massa clar que els veïns de davant estiguen d'acord en que se lis tape més llum del sol a l'ampliar el volum de l'estadi.