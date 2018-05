Sin recursos y... ahora, también sin un techo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Donde están todas esas gentes que se manifiestan, cuando unos extranjeros llegan en pateras u otros medios, pidiéndoles un salario digno ? Porqué no les dan esas ayudas para el alquiler de vivienda, para el comedor social, etc.? Es que esas ayudas son solo para los que vienen de fuera, y no para los españoles? Donde están esas ONEGES que asesoran y ayudan a los recién llegados?