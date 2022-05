Viver acogerá del 28 de mayo al 26 de junio la muestra fotográfica The saxons of Transylvania, que forma parte de la vigésima edición del festival Imaginària de la Universitat Jaume I, que propone 20 muestras expositivas en Castelló y 16 en diversas localidades de la provincia, como es el caso de la población del Alto Palancia.

La inauguración de la exposición tendrá lugar el día 28 a las 19.00 horas en espacio cultural El Convento de San Francisco, donde se podrá ver la muestra, organizada por la Universitat Jaume I, Festival Ojos Rojos, Ayuntamiento de Viver y Diputación de Castellón, de lunes a domingo de 11.00 a 14.00 y sábados de 17.00 a 19.00 horas.

La exposición es obra de Pascual+Vincent, es decir, los fotógrafos Pascual Martínez (Murcia, 1977) y Vincent Sáez (Alicante, 1976), que colaboran como dúo desde 2013 con una serie de trabajos fotográficos que proponen una visión poliédrica y transversal en la forma de ver y entender la relación del ser humano con su entorno.

Entre su producción destacan, con una amplia repercusión nacional y internacional, The saxons of Transylvania y El tree of life es eternally green, ambos realizados en Rumania y publicados por la editorial inglesa Overlapse.

La muestra que podrá verse en Viver es precisamente la segunda parte de una trilogía comenzada en 2014 en Rumanía. Son fotografías de álbumes familiares, documentos, textos, cartas, ilustraciones y narraciones propias y extrañas, así como nuevos retratos y fotografías de paisajes evocadores. Es una selección del ingente y ecléctico material recopilado por sus autores mientras convivían con algunas familias sajonas de Transilvania, que constatan, certifican y testimonian su pasado, así como un futuro bastante incierto.