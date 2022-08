Segorbe ya vive sus fiestas patronales, que culminarán del 5 al 11 de septiembre con el regreso de la Entrada de Toros y Caballos después de dos años de ausencia por las restricciones sanitarias de la pandemia.

MARTES 30 DE AGOSTO

11.00 h DANCE KIDS, a cargo de TDS. Organiza: Concejalía de Deportes. Paseo de Sopeña

12.30 h TEATRO INFANTIL, “Las aventuras de Elsa y el Pato”. Organiza: Concejalía de Fiestas. Paseo de Sopeña.

17.30 h DESFILE DE DISFRACES CON PUNKADEIRA BATUCADA Desde la Plaza del Agua Limpia hasta el parque de la Avenida Constitución.

18.00 h FIESTA INFANTIL DE DISFRACES, con discomóvil y animación. Inscripciones: De 17 a 17.30h. Planta baja del Ayuntamiento. Organiza: Concejalía de Fiestas. A continuación DESFILE, desde la Plaza del Agua Limpia hasta el parque de la Avenida Constitución.

19.00 h CONCIERTO EXTRAORDINARIO A CARGO DE LA BANDA DE MAYORES AGRUPACIÓN MUSICAL DEL PALANCIA CEAM SEGORBE, dirigida por D. Daniel Gómez Asensio. Organiza: CEAM Segorbe. Auditorio Municipal “Salvador Seguí”

19.30 h TRIANGULAR DE FÚTBOL SALA, en el que se enfrentarán el Viveros Mas de Valero-CDFS Segorbe, el Picassent FS, de 2ª división, y el Bisontes Castellón FS, de 2ª División: 19.30 h. Viveros Mas de ValeroCDFS Segorbe vs Bisontes Castellón FS. 20.15 h. Viveros Mas de ValeroCDFS Segorbe vs Picassent FS. 21.00 h. Picassent FS vs Bisontes Castellón FS. Organiza: Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe. Colabora: Concejalía de Deportes. Pabellón Polideportivo Municipal

20.30 h VOLTEO DE CAMPANAS ANUNCIANDO LA VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA, a cargo de la Asociación “Amigos de las Campanas”.

00.00 h VERBENA, con la actuación de las orquestas GAMMA LIVE Y SEVEN CRASHERS. Organiza: Concejalía de Fiestas. Jardín Botánico Pau.

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

9.00 h DISPARO DE BOMBAS REALES ANUNCIANDO EL COMIENZO DE LOS FESTEJOS

9.00 h OFRENDA a NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA, en el retablo del Sindicato de Riegos. Organiza: Asociación Virgen de la Esperanza. Colabora: Concejalía de Fiestas y Sindicato de Riegos de Segorbe. Concentración en la calle Santo Domingo.

10.30 h ENTREGA DE RECUERDOS CONMEMORATIVOS DE LA FESTIVIDAD DE LA ESPERANZA. Plaza del Agua Limpia.

10.45 h ROMERÍA A LA ESPERANZA. Concentración de los Romeros, Autoridades, Reinas, Damas y Cortes de Honor en la Casa Consistorial y salida hacia la Ermita. Organiza: Concejalía de Fiestas. Colabora: Sindicato de Riegos de Segorbe. Plaza del Agua Limpia.

12.30 h SOLEMNE MISA CANTADA, oficiada por el Excmo. y Rvdmo. D. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis. Ermita de Ntra. Sra. de La Esperanza. Al finalizar se obsequiará con las tradicionales estampitas, elaboradas por el Sindicato de Riegos de Segorbe.

14.30 h PAELLA GIGANTE Colabora: Concejalía de Fiestas. Paraje de La Esperanza.

20.00 h PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA, desde la Iglesia Parroquial de Santa María. En el retablo de la plaza del Almudín se cantará el Himno a la Patrona. Al finalizar la procesión, llegando a la Iglesia de Santa María, se disparará una traca de lujo y ramillete de fuegos artificiales desde la plaza de los Mesones.

23.00 h TOTALLY TINA!, el mejor tributo a Tina Turner. Organiza: Concejalía de Fiestas. Pabellón Multiusos.

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

18.00 h XXXV CONCURSO DE CARRERAS DE CINTAS A CABALLO. Organiza: Concejalía de Fiestas. Calle Alcalde Francisco Arnau García

18.30 h XLIII CROSS DE FIESTAS “CIUDAD DE SEGORBE” Salida y meta en la plaza del Agua Limpia. Al finalizar, entrega de trofeos por las Reinas, Damas y Cortes de Honor. Organiza: Club Atletismo Saltamontes. Colabora: Concejalía de Deportes.

0.00 h RECEPCIÓN DE LA REINA MAYOR, Damas y Corte de Honor en el Ayuntamiento. Con el acompañamiento del grupo de dulzaineros de Miguel Ferreres.

0.30 h VERBENA HOMENAJE a la Reina Mayor de Fiestas, Srta. Carmen Gómez Climent, Damas y Corte de Honor, con la actuación de las Orquestas MONTECARLO Y OASIS MUSICAL SHOW. Durante el baile de la Reina, Damas y Corte de Honor, el acceso al Botánico Pau será libre. Organiza: Concejalía de Fiestas. Jardín Botánico Pau.

2.00 h ENCUENTRO DE LA REINA, DAMAS Y CORTE DE HONOR, vestidas de gala y DESFILE hacia el jardín Botánico Pau. Plaza del Agua Limpia.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

9.00 h DISPARO DE BOMBAS REALES ANUNCIANDO LA CONMEMORACIÓN DE LA VIRGEN DEL LORETO.

12.00 h MISA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LORETO. Organiza: Parroquia de San Pedro. Colabora: Ayuntamiento de Segorbe. Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

13.30 h OFRENDA A LA VIRGEN DE LORETO. Plaza del Agua Limpia.

18.00 h BATALLA DE FLORES. Salida desde la Cooperativa y desfile por la avenida Fray Luis Amigó. Organiza: Concejalía de Fiestas.

18.00 h VI EDICIÓN QUEDADA ROSENDERA . Concierto de Señor Maligno, La Makinaria y 8 Meses y 2 Días. Horario previsto: 18 a 21h. Organiza: Bar Monterrey, Asociación cultural Rock Alto Palancia. Colaboran: Pentagrama Coop. V Producción Musical y Artes Escénicas, y Radio Escavia. Calle Clara Campoamor.

23.30 h CONCIERTO DE MÚSICA JOVEN, con la actuación de la cantante “ANA MENA”, Organiza: Concejalía de Fiestas Pabellón Multiusos

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

18.30 h OFRENDA DE LA FLOR A NUESTRA SEÑORA DE LA CUEVA SANTA*. Salida desde la plaza del Agua Limpia hasta el retablo de la Virgen de la Cueva Santa. *Todas las personas que participen en la Ofrenda irán ataviadas con traje regional. *Todas las asociaciones que deseen participar en la Ofrenda, deberán inscribirse en la Concejalía de Fiestas, los días del 16 al 26 de agosto, para poder organizar el orden de participación de cada una de ellas en la misma.

20.00 h PARTIDO DE FÚTBOL: TROFEO FIESTAS “CIUDAD DE SEGORBE”. Partido doble, senior femenino del CD Segorbe contra un equipo femenino visitante, y senior masculino del CD Segorbe contra un equipo masculino visitante. Organiza: Club Deportivo Segorbe. Colabora: Concejalía de Deportes. Ciudad Deportiva “El Sisterre”, de Segorbe.

20.30 h TRASLADO PROCESIONAL DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA Desde la Iglesia del Seminario a la S. I. Catedral-Basílica. Organiza: Asociación de Doncellas Segorbinas de la Cueva Santa.

0.00 h VERBENA, con la actuación de las orquestas “TITANIC” y “LA BESTIA”. Organiza: Concejalía de Fiestas. Jardín Botánico Pau.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

8.00 h OFRENDA de las Reinas, Damas y Cortes de Honor y Comisión de Toros a la Virgen de la Cueva Santa. S. I. Catedral-Basílica.

8.30 h Típica ENRAMADA, desde la calle Colón hasta el monumento de la Entrada de Toros y Caballos y la plaza de la Cueva Santa. Organiza: Comisión de Toros 2022.

13.30 h Extraordinaria MASCLETÁ. Plaza de la Cueva Santa.

19.00 h Solemne MISA PONTIFICAL S. I. Catedral-Basílica. A continuación, PROCESIÓN de Ntra. Sra. de la Cueva Santa. Al finalizar, en la plaza de la Cueva Santa, se disparará una traca y un ramillete de fuegos artificiales. Seguidamente se celebrará un BESAMANOS en la Iglesia del Seminario.

0.00 h GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Avda. Ferrocarril Central de Aragón. A continuación, espectáculo de calle, música y pirotécnia por la Colla de Correfoc Els Dracs D’Uixó. Transcurrirá por la calle Alicante, continuando por la calle Marcelino Blasco y finalizará en la plaza del Agua Limpia. Organiza: Concejalía de Fiestas. Salida desde la calle Alicante.