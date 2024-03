El SOS del Facsa Playas de Castellón: el mejor club de España busca tu ayuda

Flamante tricampeón de Europa de cros, inesperado doblete (masculino y femenino) en el campeonato de España de pista corta, el Facsa Playas de Castellón ha firmado un inicio de año tan sobresaliente como inesperado, debido a la incertidumbre con la que afrontaba este 2024 por la desvinculación del Villarreal CF como principal patrocinador y el apoyo in extremis de Facsa como espónsor. Con todo, su presidente, Toni Escrig, asegura que el gran objetivo continúa siendo la financiación de un club sin rival en la pista o el campo a través, pero obligado a reinventarse cada invierno para mantener su rival ante el pujante poder de las marcas comerciales.

¿Esperaba empezar así de fuerte esta nueva temporada?

La verdad que no, debido a la incertidumbre que habíamos tenido todos estos meses atrás y por la llegada al final de Facsa, con la que estamos encantados y con la que esperamos seguir contando. No obstante, el futuro continúa estando bastante difícil.

Han ganado a nivel absoluto y en cantera, en todos los frentes, líderes siempre en el medallero y en número de finalistas...

Deportivamente, en este principio de año, hemos mantenido los resultados e, incluso, los hemos mejorado. Por ejemplo, sabíamos que podíamos subir al podio en el Europeo de cros, pero no contábamos con los tres títulos. Y el doblete del campeonato de España en Antequera ha sido del todo inesperado: ganar al Valencia, en chicas, era algo impensable.

¿Qué recortes han tenido que hacer, cómo se han ajustado todavía más el cinturón?

Nos ha tocado reinventarnos y hacer cábalas. Por ejemplo, los hoteles subieron los precios con la pandemia y luego ya nos los han vuelto a bajar, así que montamos los desplazamientos en función de los días en los que vaya a competir cada atleta, con el objetivo de reducir el número de pernoctaciones, el gasto en comidas también..., ya que todo eso corre a cargo de los clubs. Además, hemos tenido que reducir también la plantilla, el número de representantes en cada especialidad...

Por otro lado, la apuesta de importantes marcas comerciales por el atletismo le complican todavía mas las cosas, ¿no?

Ahora, cuando alguien destaca y se fijan en él o en ella, nosotros no podemos competir económicamente con estas marcas, ya nos ha pasado recientemente con algún atleta; aunque es cierto que no pueden competir en las ligas nacionales, lo cual significa que estas competiciones bajan el nivel. A nosotros, entonces, nos toca suplirles fichándolos de otros clubs.

Han ganado ya mucho en estos dos primeros meses. ¿Rebaja eso su nivel de exigencia, de presión?

Nunca bajamos el pistón y siempre tenemos la misma motivación, aunque nuestro objetivo principal es, para mantener, el nivel de resultados, lograr recursos económicos: si no, no podremos. Entonces, por desgracia, cuando no ganemos, cuando igual en vez de ser primeros seamos segundos o terceros, igual sí somos noticia... Sabemos que las administraciones ya dan lo máximo, así que tenemos que encontrar más apoyo de lo privado. Y en ello estamos.

Es cierto que acabamos de empezar marzo y que todavía queda mucho de año, pero ¿qué le pide a lo que resta de temporada?

Pues seguir en la misma línea. Nosotros pensábamos que el 2023 había sido el mejor año de nuestra historia, pero este 2024 lo estamos superando con creces. Que puede ser todavía mejor.