Penyagolosa Trails 2024 | José Ángel Fernández y Gemma Arenas reinan de nuevo en la 25ª edición de la MiM

Caminos milenarios que narran la historia de los municipios por los que transcurren, pero también de la Asics Penyagolosa Trails, que este sábado vivió el 25º aniversario de la Marató i Mitja (MiM). La icónica prueba de 60 kilómetros con 3.300 metros de desnivel positivo, la precursora de la larga distancia en España, ha celebrado este sábado su vigésimo quinto aniversario. Y lo ha hecho acompañada de 1.500 atletas llegados desde diferentes rincones del mundo, pero también de un público que, como cada año, ha salido a la calle para mostrar su cariño y apoyo a todos los participantes.

Las imágenes de la salida de la Penyagolosa Trails /

La magia de la MiM y la CSP es unir y hacer del deporte una tradición. El orgullo y la implicación de los habitantes de los municipios por los que transcurren ambas pruebas es absoluto. Una tradición que lleva realizándose con pasión desde hace 25 años que aúna la parte competitiva y el amor que los habitantes de esta tierra sienten por sus parajes naturales.

Los ganadores de la MiM tras llegar a la meta. / PENYAGOLOSA TRAILS

Gemma Arenas y José Ángel Fernández 'Canales' repiten triunfo en la MiM

A las 6:00h y desde las pistas de atletismo de la Universitat Jaume I comenzaba esta edición tan especial de la MiM. En la línea de salida grandes nombres, como José Ángel Fernández “Canales”, recordman de la prueba; el castellonense Ricardo Cherta; Marcos Ramos; Víctor Del Águila; Gemma Arenas, ganadora de 2023; Ragna Debats; Mar Pastor o Carla Pitarch. Un amplio plantel de corredores que hacían prever una apasionada lucha por el podio. Y así ha sido.

Canales repite

En categoría masculina victoria para José Ángel Fernández ‘Canales’. El corredor andaluz, que era sobre el papel el máximo favorito tras su triunfo con récord en la MiM 2023, ha vuelto a subirse al escalón más alto del podio tras cruzar la meta en 5h 23’ 40”. Una carrera que ha tenido claras diferencias con la pasada edición, cuando el del Kailas dominó de inicio a fin sin dar oportunidad alguna a sus perseguidores. Y es que Canales, esta vez, se ha encontrado con un rival inesperado, Julen Calvó. No ha sido hasta Xodos cuando la prueba se ha roto definitivamente, permitiendo al jienense abrir hueco sobre el tarraconense, quien ha llegado a meta en segunda posición con un crono de 5h 26’ 31”. Mientras que el podio lo cerraba Víctor Del Águila.

Las ganadoras de la MiM al llegar a la meta. / PENYAGOLOSA TRAILS

Un escenario muy parecido se ha vivido en la carrera femenina. Mar Pastor asumía el liderato de la prueba durante los primeros kilómetros, siendo la gran revelación de esta vigésimo quinta edición de la Marató i Mitja. No ha sido hasta Les Useres cuando Gemma Arenas ha logrado alcanzarla, obteniedo una primera posición que no abandonaría hasta meta (6h 23’ 21”). No ha sido una victoria fácil, como ella misma declaraba al llegar. Y es que, en los últimos compases de la competición ha comenzado a sentir el cansancio, pero la poca distancia que la separaban de la segunda clasificada no le ha permitido bajar el ritmo y recuperar buenas sensaciones. La tercera clasificada en meta ha sido la corredora local Carla Pitarch (6h 37’ 40”).

Imagen de varios corredores durante la carrera. / PENYAGOLOSA TRAILS

Camile Bruyas bate el récord y se cuela en el top5 de la CSP

La CSP fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la competición. Lo hizo a las 00:00h con 600 corredores dispuestos a completar los 106 kilómetros con 5.600 metros de desnivel positivo. Desde el nivel del mar y hasta los 1.280 metros de altitud, punto en el que se encuentra el Santuari de Sant Joan de Penyagolosa.

Tras ocho años sin victorias provinciales, Ramón Recatalá ha sido el hombre del día en una prueba que este año celebraba su duodécimo aniversario. El de la Vilavella fue el ganador de la primera edición de la CSP y hoy, doce años después, ha vuelto a cruzar la meta en primera posición. Y lo ha hecho con un tiempo de 11h 07’ 29”, mejorando notablemente el registro marcado en 2012 en poco menos de una hora. Finalmente, el corredor noruego, Aleksei Tolstenko ha sido el segundo clasificado parando el crono en 11h 14’ 11”; mientras que el tercer clasificado ha sido otro corredor local, el benicarlando Daniel Colom.

Una intratable Camille Bruyas se alzaba con el triunfo en la CSP. / Penyagolosa Trails

El récord femenino en la CSP

En chicas no hubo sorpresas. Una intratable Camille Bruyas se alzaba con el triunfo en la CSP. Victoria y récord. Y es que la corredora francesa logró rebajar en una hora el tiempo marcado por Mercedes Pila en la pasada edición, cruzando la meta de Sant Joan de Penyagolosa con un espectacular tiempo de 12h 21’ 41”. Además, la del team Salomon se posicionó como la cuarta clasificada de la general. Tras ella cruzaron la meta Mercedes Pila, que no pudo mejorar su registro del pasado año y paró el crono en 13h 58’ 16”; y Jessica Tipan (14h 04’51”).

Asícs Penyagolosoa Trails cierra una edición para el recuerdo

Así ha transcurrido una edición muy emotiva de ASICS Penyagolosa Trails, un evento que ha logrado convertir un año más la provincia de Castellón en un auténtico escenario deportivo. El evento, que ha podido seguirse en directo a través de la plataforma de Evasión TV, cierra otra exitosa edición en la que más de 2.000 corredores han podido disfrutar de nuevo de este espectáculo deportivo lleno de historia.

De esta manera, el director de ASICS Penyagolosa Trails, Tico Cervera, ha querido destacar la trascendencia que tiene la prueba para el territorio. Y es que este evento va mucho más allá de lo puramente deportivo. Es también historia, tradición, cultura, esfuerzo y naturaleza. Además, ha agradecido el “el gran trabajo de los más de 800 voluntarios y 22 clubes provinciales que han trabajado para que esta edición sea, de nuevo, un éxito. Sin ellos todo lo vivido este fin de semana no sería posible”.