Si la crisis derivada del coronavirus disparó hace un año las necesidades de financiación de las empresas de Castellón ante la caída de ingresos, con el estado de alarma, en este 2021 la urgencia de endeudarse para sobrevivir persiste. La pescadilla que se muerde la cola, pues no es fácil devolver un crédito con una actividad intermitente o nula.

La tendencia en el primer trimestre, a falta de datos de banca privada o los instrumentos de mediación públicos estatales, refleja en el caso del autonómico, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), un aluvión de solicitudes. Más de un millar de pymes y autónomos castellonenses han solicitado créditos por 120,5 millones de euros. Una media de 11 peticiones al día, ante la urgencia de liquidez y las condicioens ventajosas de los préstamos bonificados, como la línea covid-19.

El 80%, del canal Horeca

Ocho de cada diez solicitantes de la provincia pertenecen al canal Horeca (ocio, turismo, hostelería o restauración, entre otras actividades, más castigadas). Optan a ventajas como que el propio IVF remite su expediente a la Sociedad de Garantía Recíproca Afín-SGR para estudiar de oficio si se les avala.

El director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, valoró «muy positivamente la confianza depositada por las empresas de Castellón en el banco público de la Generalitat». Y resaltó que «en solo tres meses ya se han concedido 45 avales (por 2,2 millones de euros), casi la mitad de los aprobados en todo 2020 (85) para la provincia; y el número de solicitudes roza ya los 1.000, cuando ha habido años en que el interés de compañías de la provincia por las líneas del IVF no llegaba al centenar». El grueso de las que tienen el ok, 36, son microempresas (y recibirán 900.000 euros). En su opinión, ha pesado «la mejora de condiciones, con tramos no reembolsables, de hasta el 30%». Para agilizar la resolución de estos expedientes y que el crédito llegue cuanto antes a los beneficiarios, además, «se ha contratado más personal», agregó.

El ejemplo. Si tienes un bar y pides un préstamo de 30.000 euros... Solo tienes que devolver 21.000 euros y te ‘perdonan’ los 9.000 restantes. Esto ocurre en el caso de que solicites y te venga aprobado un préstamo de la línea covid-19 del IVF. Para cuantías de hasta 30.000 €, el tramo no reembolsable es del 30%.

Hostelería y ocio copan la demanda

Del millar de solicitudes de Castellón, más de 800 son del canal Horeca (por valor de 97,4 millones); otros sectores que precisan circulante sobrepasan el centenar (por 14,1 millones); le siguen las inversiones de empresas no industriales (29 aspiran a obtener 7,4 millones de crédito); las inversiones industriales (5 optan a 1,1 millones de euros); la línea para invertir en digitalización del programa de la Conselleria de Innovación Transformer (con dos solicitudes y 200.000 euros);y otra para adecuar los espacios de trabajo con criterios de inclusión social y sostenibilidad medioambiental, en el marco del programa Astrea de la Conselleria de Vivienda (con dos peticiones de Castellón de préstamos de 90.000 euros en global). El IVF ha renovado para 2021 sus dos líneas de carácter social, dirigidas a anticipar las subvenciones a aquellos centros (de atención a personas con diversidad funcional, infancia o adolescencia) que disponen de un concierto de la Conselleria de Igualdad. Se aplica, como novedad, un tipo reducido del 2 al 1,75%. Durante el 2020 en la provincia se concedieron 91 (por 14,4 millones).

Crédito de las familias en mínimos

Y mientras las empresas se han ido endeudando más, a la fuerza, por la coyuntura, las familias registran un ahorro récord, que en Castellón el año pasado superó en 12 puntos al crédito, según el último balance del Banco de España. El 22 de abril, la institución estatal publicará la deuda en la provincia, si bien a nivel nacional la tendencia ya se conoce: hasta febrero el crédito a familias bajó a su menor nivel desde abril del 2006, al caer las operaciones de particulares para consumo o vivienda.

Línea coronavirus: la cuantía máxima se amplía hasta un millón

Recientemente, el president de la Generalitat, Ximo Puig, avanzó novedades para la línea covid-19 del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Entre otras, el importe máximo a solicitar pasa de 750.000 euros hasta el millón de euros. Además, se modifican las cuantías de los llamados tramos no reembolsables (no se devuelven), de modo que se amplía el porcentaje de ayuda directa para los préstamos de mayor cuantía. De este modo, para peticiones de crédito de hasta 30.000 euros se mantiene una ayuda directa del 30%; en los de importes de hasta 250.000 euros, la ayuda será del 20%; los préstamos de entre 250.000 y 500.000 euros, contarán con hasta el 15%; y aquellos de cuantías superiores a 500.000 euros, tendrán una ayuda de hasta el 10%.

De la pandemia al apoyo a start-ups

El tejido productivo de Castellón recibió del Instituto Valenciano de Finanzas crédito bonificado para 28 operaciones, por 3,2 millones. La mayoría, 25, fueron para autónomos y microempresas, tres pymes y una gran empresa. En abril de 2020, se activó de forma urgente la línea covid-19 y hasta final de año proporcionó 3,2 millones para tres solicitudes. En productos financieros cofinanciados con fondos europeos Castellón recibió el año pasado 1,4 millones para seis operaciones (tres de coinversión y tres de coronavirus). En coinversión juega un papel clave el CEEI Castellón, intermediario acreditado que pone en contacto inversores privados con proyectos innovadores de start-ups.