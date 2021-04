Los alcaldes de municipios de la provincia han mostrado su apoyo a buscar soluciones consensuadas que permitan el retorno de los festejos taurinos cumpliendo los protocolos, como se planteó el jueves en la reunión celebrada con Generalitat y peñas taurinas. No obstante, muchos admiten sin ambages que la vuelta del espectáculo a las calles, hoy por hoy, es inviable, aunque sí en recintos cerrados con aforo y distancia, como ocurrió el año pasado en Vila-real, Vinaròs o Cabanes.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, señaló que ya en octubre «Vila-real demostró que se podían hacer este tipo de espectáculos; hicimos 16 festejos, pasaron más de 8.000 personas, con aforo limitado». La normativa aprobada en julio, que permitía eventos de hasta 800 personas en espacios cerrados, se derogó en diciembre por el avance de la pandemia. Sin embargo, a juicio de Benlloch, «tenemos ahora incluso más razones que para poderlo permitir que en verano y que, en octubre, porque la situación epidémica ha mejorado. Hay muchísima gente vacunada y tendremos muchas más». Por ello, no descartó volver a montar el recinto el próximo septiembre.

Habrá toros en L'Alcora

Por su parte, la concejala de Fiestas de l’Alcora, Vanessa Périz, pese a no asistir al encuentro, sí anunció que «tendremos toros en plaza la última semana de agosto si las condiciones lo permiten. Se ha mantenido una reunión con las peñas y que se ha decidido hacer 4 días de toros». No obstante, matizó que no ve viable hoy por hoy, los festejos en la calle por la imposibilidad de controlar aforos y distancias. «Si estuviéramos todos vacunados masivamente, tal vez sí», dijo.

"Queremos que vuelvan"

Claro fue el edil de Fiestas de la Vall d’Uixó, Lluís Diago, "queremos que vuelvan los toros lo antes posible con todas las medidas de seguridad que nos marquen". Reconoció, no obstante, que «el toro en la calle o vuelve tal y como lo conocemos o no puede volver", por la imposibilidad de controlar distancias y la cantidad de gente que participa. "Por lo menos que la Generalitat, siempre que las autoridades sanitarias lo decidan, permita aumentar el aforo en plazas portátiles para ayudar a las ganaderías autóctonas, que hace año y medio que no celebran espectáculos. Señaló que aunque el ayuntamiento no organiza festejos "sí sabemos que hay gente del pueblo que está esperando en cuanto les dejen meter 400 o 600 personas poder montar plazas portátiles". Y confió en ir avanzando poco a poco en la desescalada final. "Si bien todos lo fiamos a la vacuna y, aunque nadie pone fecha, a final de año calculábamos que a lo mejor se puede hacer algo».

Apoyo al sector

Otros municipios, en cambio, no concretaron el cómo deberían celebrarse los festejos, pero sí expresaron su apoyo al sector.

Es el caso del Ayuntamiento de Onda, desde donde se dará todo el respaldo a las asociaciones y barrios que quieran organizar actos taurinos, siempre que se cumplan con todos los protocolos y medidas de seguridad, indicaron, añadiendo que ha habido interés y conversaciones, pero nada cerrado, de momento. El consistorio organiza directamente la Fira d'Onda en octubre, sobre la que no avanzaron nada.

En el caso de Burriana, la concejala, Lluïsa Monferrer, mostró una valoración positiva de la reunión, por la buena predisposición de todas las partes implicadas al diálogo, a colaborar y a buscar propuestas consensuadas y aplicar los protocolos sanitarios correspondientes en función de la situación epidemiológica. A nivel local, tienen previsto convocar próximamente a la federación taurina, a la comisión y peñas taurinas del municipio para seguir trabajando "con rigor, seriedad y prudencia y entre todos decidir la mejor opción que la situación permita, y aplicando los protocolos y medidas de seguridad pertinente".

Por último la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, mostró su voluntad de que se retomen los espectáculos de bous al carrer tan pronto como sea posible garantizar la seguridad. En su opinión, debe prevalecer la voluntad de las peñas de Almassora de recuperar los festejos en la calle con un protocolo de control de aforo, colaboradores y fuerzas de seguridad para recuperar la actividad y garantizar el impulso económico a las ganaderías y todos los sectores que dependen de éstas (barreras, transportes, etc). El Ayuntamiento de Almassora considera que si los datos de contagios ya permiten la programación de otros espectáculos, también deben de activarse todos los mecanismos de protección para recuperar estos eventos. "En nuestro caso las peñas prefieren bous al carrer que plaza cerrada y el Ayuntamiento respetará y apoyará su decisión", concluyó. Además de Galí, al encuentro asistieron la concejala de fiestas y el presidente de la junta local de fiestas