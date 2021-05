Universitarios vuelven a los institutos de Castellón a cursar una Formación Profesional. ¿El objetivo? Labrarse unas mejores oportunidades laborales.

La Conselleria de Educación no dispone de estadísticas sobre qué porcentaje de los 11.424 matriculados tiene este perfil. No obstante, es conocedora de que, en los ciclos superiores con mayor inserción laboral como los de Informática o de Servicios a la Comunidad, hay bastante alumnado que es titulado universitario y retorna al instituto para mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo. Precisamente este viernes 21 de mayo se ha abierto el plazo para inscribirse a ciclos formativos.

Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el grado de laboratorio del IES Matilde Salvador de Castelló. Los licenciados de Química o Biología cursan este ciclo superior para tener más empleabilidad. También es lo que ocurre en el IES Caminàs de Castelló con diseñadores que cursan Diseño de aplicaciones Web o industriales que hacen Diseño de Aplicaciones Multiplataforma. En la familia de Comercio hacen Transporte o Marketing o Comercio Internacional desde diferentes titulaciones.

¿Por qué estudiar FP?

«Normalmente intentan completar currículum y adecuarse al mercado laboral. Los ciclos les permiten hacerlo de una forma rápida (dos años) y , además, tienen un alto componente práctico, cosa que a veces falta en la Universidad. Además, la Formación en Centros de Trabajo (prácticas en empresa) permite a los alumnos darse a conocer y disponer de una posibilidad de formación y de acceder a una oportunidad laboral», indican desde el IES Caminàs.

Dificultades del mercado laboral

Javier Valls, gerente de la Cámara de Comercio de Castellón, afirma que esta práctica puede estar relacionada con las dificultades para incorporarse al mercado laboral una vez finalizada la etapa universitaria. «Una parte de estos estudiantes optan por una formación vinculada a la titulación obtenida en la Universidad, que además les permite la convalidación de asignaturas. Lo que más les interesa son, sobre todo, las prácticas, que les facilitan adquirir mayor experiencia y les abren oportunidades laborales», señala.

Por otra parte están los que optan por cursar una FP alejada de su formación universitaria, como nueva vía de salida profesional o por ser una especialización sobre la que ya tenían un interés personal. En este caso, según Valls, no siempre se trata de jóvenes que acaban la Universidad, sino de trabajadores con trayectoria profesional que, por las circunstancias, ya sea estar en desempleo o por tener mayor tiempo libre, optan por formarse en grados de FP.

«La tasa de desempleo de la población activa con titulaciones de FP es mucho más baja que la media. Si el desempleo juvenil está en una cifra cercana al 40%, entre quienes tienen estudios de FP ese indicador baja al 6 y 7%», según Valls, quien recuerda también el déficit en trabajadores con FP entre la población activa. «Estamos 20 puntos por debajo de la media de la UE, mientras que estamos en niveles similares en titulados universitarios», manifiesta.

Universitarios cuentan su experiencia

Antonio Sánchez estudió Arquitectura Técnica e Ingeniería de la Edificación y, posteriormente, decidió cursar el Ciclo Superior de Administración y Finanzas en el IES Cavanilles de la Vall. «Decidí realizar el ciclo porque por culpa de la crisis y la mala situación en el sector de la construcción, me quedé sin empleo y no conseguía obtener otro. Por no tener ingresos no me podía permitir cursar un título universitario, por lo que la mejor opción era realizar un ciclo», dice.

«Me ha ido muy bien, Acabé en el 2018. Obtuve un premio a la excelencia académica por las calificaciones obtenidas. Gracias a los resultados tuve la oportunidad de elegir a la que considero la mejor empresa de la Vall d’Uixó para realizar las prácticas, con la suerte de que me ofrecieron quedarme en la empresa tras finalizar las prácticas. Hoy en día ya me han realizado un contrato indefinido», resume.

Por su parte, Sergi Sancho es titulado universitario en Ingeniería de Diseño Industrial pero, ahora, está cursando un ciclo de FP superior de automatización y robótica industrial, que compagina con un máster de Diseño y Fabricación. «Decidí meterme en esta aventura porque pienso que en las universidades se centran mucho en impartir conocimientos teóricos pero poca práctica», señala. En cambio, el grado superior es al contrario: «Se centran muchísimo más en conocimientos prácticos». Al final, de «lo que me he dado cuenta es que casi me está gustando más lo que estoy cursando en el grado superior que lo que he estudiado en la universidad, porque es un enfoque distinto; bastante más entretenido». Aún no tiene claro su futuro, pero será algo relacionado con la automatización y robótica. «Me quiero especializar en diseño de maquinaria industrial», dice.