🔴 El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a demà 13/08 és EXTREM a tota la Comunitat Valenciana.



⚡ Hi ha possibilitat de tempestes seques a les comarques d'interior.



🔥 Està prohibit encendre focs o activitats de risc d'incendis.#stopalfoc pic.twitter.com/rGF7CLS4hh