Han pasado la enfermedad o han sido correctamente vacunados, pero no pueden obtener el pasaporte covid de la Unión Europea con el que moverse entre países y en algunos casos acceder al interior de locales. Las grietas en el sistema para obtener este documento afectan a miles de personas en la provincia, que se ven envueltas en una maraña burocrática, y de rebote, a los médicos de familia, que están recibiendo un goteo de consultas de pacientes que buscan una solución.

Obtener el pasaporte covid se puede hacer a través de tres vías diferentes: estar vacunado con la pauta completa, haber pasado la enfermedad o tener una prueba diagnóstica reciente. El mayor problema, según explican afectados y médicos de familia, llega a la hora de obtener el llamado certificado de recuperación, que acredita que se ha pasado la enfermedad. Este certificado sólo se puede obtener con una prueba PCR positiva en los últimos 180 días. El reglamento europeo no admite la prueba de antígeno positiva como certificado de recuperación. «Muchos pacientes han sido diagnosticados en el centro de salud con test de antígenos y ahora esta prueba no les sirve para descargarse el certificado covid porque no en todos los casos se hace una PCR de confirmación», explica una médico de familia.

Problema administrativo

Fuentes del sindicato CESM en Castellón señalan que «es un problema administrativo, que están desde Conselleria intentando resolverlo. Por lo visto, el programa informático da problemas al reconocer los test de antígenos a las personas que dieron positivo, lo cual entorpece la dispensación de los pasaportes covid». Desde el sindicato CSIF informan, a su vez, que los centros de atención primaria de Castellón están teniendo demandas de personas que pasaron el covid pero que lo están emitiendo desde los centros de salud: «El médico de cabecera realiza un certificado como que ha pasado el covid, pero se necesita una PCR». Otra opción, señalan las mismas fuentes, es esperar a que les pongan la vacuna del coronavirus, Y entonces pueden hacerse el certificado. Sin embargo, hay un margen de tiempo entre que el paciente pasa la enfermedad y recibe una dosis de la vacuna. Hasta hace pocas semanas este intervalo era de seis meses, aunque Sanidad acaba de acortarlo a cuatro semanas.

PCR

La única alternativa para que estas personas puedan obtener un certificado que les permita viajar es haciéndose una prueba diagnóstica, pero la validez de este certificado será de 72 horas para la prueba PCR y de 48 horas para la prueba de antígeno desde su realización, lo que perjudica y obliga a realizar un gran desembolso a las personas que necesitan viajar constantemente por motivos de trabajo. Además, para poder acreditar los resultados de las pruebas de antígenos se deben emplear alguno de los kits comerciales aprobados por la Unión Europea. Desde la Conselleria de Sanidad, a preguntas de este diario, sostienen que este problema, «que afecta a toda España», debe ser resuelto por el Gobierno.

Pero los test de antígenos no están siendo el único problema a la hora de descargar el certificado de la Unión Europea. Los médicos de familia advierten de que hay muchos problemas cuando el diagnóstico se ha hecho en una clínica privada. «Los datos no se vuelcan correctamente a nuestro sistema y por lo tanto oficialmente la persona ni ha pasado la enfermedad ni está vacunada».

Habla un afectado

Un vecino de Burriana de 22 años detalla su caso: «Yo me voy fuera de España del 13 al 16 de septiembre. Pasé el covid el 26 de julio, pero al haber superado este virus y tener solamente un test de antígenos porque no me hicieron una PCR, en mi tarjeta sanitaria no sale como que he sido positivo por covid oficialmente porque sin PCR no cuenta. Pedí el certificado covid en GVA salud pero me salía que, como no había hecho una prueba PCR, era imposible detectar que fui positivo en su momento. Acudí a mi centro de salud y pregunté, intentaron facilitarme las cosas pero al final no llegaron a ninguna conclusión, solo me dieron cita para vacunarme porque ha entrado en vigor el plazo de vacunación de 4 semanas y así tener el certificado de vacunación», confía este joven en declaraciones a este diario. «Así que esperaré a que me den el certificado, que en teoría tarda dos o tres días», añade. Este protagonista señala que puede ir a Francia con una PCR pero su validez está limitada en el tiempo, por lo que tendría que hacerse allí otra para poder volver y, sin el certificado covid no puede ir a un restaurante, un hotel o en transporte público, lo que limita mucho sus movimientos.

Defensor del Pueblo

Recientemente, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado varias recomendaciones al Ministerio de Sanidad para mejorar el pasaporte covid. La institución «ha recibido a lo largo del último mes un número elevado de quejas sobre incidencias vinculadas al certificado covid digital de la UE que emiten las autoridades españolas».

Por un lado, advierte Fernández Marugán, el certificado de vacunación español no recoge clara y expresamente que las personas con una sola dosis, por haber superado la enfermedad, o con dos dosis de vacunas distintas, han recibido un ciclo completo de vacunación .

Por otro, el reglamento de la Unión Europea «no reconoce las pruebas de antígenos o las pruebas serológicas de anticuerpos para dar validez a un contagio y exige para poder certificar la recuperación en el pasaporte covid que el diagnóstico se haya hecho mediante una PCR».