Megatendencias, cómo invertir en aquellos sectores que cambiarán la economía

La jornada tuvo lugar el miércoles en el Hotel Luz de Castelló y reunió a un centenar de invitados. Contó con la participación de Joaquín Raga, director de Banca Privada de la Territorial Este de BBVA; Roberto Hernanz, responsable de mercados de BBVA Banca Privada; y Francisco Gimeno, Executive Director, responsable de ventas para Iberia de Morgan Stanley Investment Management.

Luis Foix, director de zona de BBVA en Castellón fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes (la jornada del miércoles fue la primera que, tras la pandemia, organiza la entidad en la provincia de manera presencial) y aseguró que el turismo espacial, la robótica o los coches autónomos son ya industrias que empiezan a crecer y a expandirse. «Son motores de cambio para todas las sociedades y en BBVA creemos que se están abriendo grandes oportunidades», apuntó al tiempo que insistió en que todo el equipo que forma parte en la provincia de la entidad financiera apuesta por «construir un Castellón mejor, más fuerte y más moderno».

Joaquín Raga habló del área de Banca Privada de BBVA y destacó en su intervención que lo que les caracteriza es el diálogo constante y fluido con los clientes. «Necesitamos escucharle, para conocerle y poder satisfacer sus necesidades», comentó. Un equipo, el de la banca privada de la territorial Este de BBVA, formado por 57 banqueros privados, 10 profesionales que gestionan los grandes patrimonios y una planificadora patrimonial.

Entre los valores que distinguen a BBVA Banca Privada de la competencia, Raga destacó que el cliente es lo primero. «Para nosotros es importantísimo establecer relaciones de largo plazo con nuestros clientes basadas en la transparencia, la seriedad y la honestidad». Y en el segmento de Banca Privada, enumeró tres aspectos clave: la gestión del riesgo, la comunicación de las condiciones y la selección de los productos. «Poner al cliente en el centro implica que tenemos que buscar las mejores alternativas de inversión con total independencia, buscando siempre la excelencia y explicándolo con sencillez».

"El cliente es lo primero para BBVA y le buscamos las mejores alternativas de inversión" Joaquín Raga - Director de Banca Privada de la Territorial Este de BBVA

Tras poner en valor las ventajas competitivas que supone trabajar con BBVA Research y la transformación digital en la que se ha visto inmersa la entidad financiera (una transformación que es compatible con la cercanía y el diálogo constante), Raga se refirió también al futuro. «En BBVA tenemos el mejor equipo de Banca Privada del sistema financiero y, desde el punto de vista del producto, va a ganar peso la gestión discrecional», apuntó. Y aseguró también que el cliente será cada vez más exigente. «Por eso resulta fundamental escucharle y darle unas alternativas de inversión sencillas, ejecutables y a su medida».

Cuatro megatendencias

En cuanto al mercado, el director de Banca Privada de la Territorial Este de BBVA dijo que el futuro está en las megatendencias. «En BBVA identificamos 4, que además se interrelacionan: la sostenibilidad, la disrupcion digital, el consumo y los nuevos estilos de vida y los cambios demográficos y sociales».

Roberto Hernanz se centró en su intervención en describir la situación económica actual para, a partir de ahí, ver hacia donde se encaminan los mercados. El responsable de mercados de BBVA Banca Privada afirmó que en 2020 «vivimos la mayor contracción del PIB de la historia». En cambio, según apuntó el experto, 2021 es un año de recuperación gracias a las vacunas. «Mantenemos nuestra convicción de fuerte recuperación mundial. El PIB global crecerá por encima de su potencial, aunque los shocks de oferta hacen que revisemos marginalmente a la baja el crecimiento de Estados Unidos de 2021 y 222 y en Europa, sin embargo, un ligero ajuste al alza en 2021 y a la baja en el 2022».

Hernanz se refirió también a las presiones inflacionistas. «La recuperación está siendo tan rápida que está generando cuellos de botella y parálisis temporales en los suministros. La escasez de inventarios y algunas cadenas de producción algo oxidadas están provocando repuntes coyunturales en los precios», explicó al tiempo que avanzó que se espera una moderación a medio plazo, en la medida en que la oferta reaccione al reciente aumento de la demanda. «No obstante, la inflación se mantendrá por encima de lo esperado y de lo registrado en la década anterior», aventuró el experto. Hernanz lanzó un mensaje optimista al afirmar que «cuando hay un crecimiento por encima de la media, hay inflación. Esto no tiene que asustar, siempre y cuando sea puntual y no se alargue en el tiempo», e insistió en que el reto es que no haya una inflación de costes.

"El control de los precios de la energía y ciertas tensiones financiera son los principales riesgos" Roberto Hernanz - Responsable de Mercados de BBVA Banca Privada

Dijo también que los bancos centrales han sido los grandes aliados y lo seguirán siendo. «La primera subida de tipos de interés en EEUU calculamos que será, como muy pronto, a finales de 2022, y a pesar de la volatilidad que se pueda generar tras el anuncio, no resultará negativo a medio plazo para las bolsas», aventuró.

Entre los riesgos a corto plazo, Roberto Hernanz enumeró la inflación (el reto en Europa está en controlar los precios de la energía), las tensiones financieras y ciertos riesgos epidemiológicos.

Importancia de la diversificación

El responsable de mercados de BBVA Banca Privada se refirió también a los mercados financieros e insistió en la importancia de la diversificación a la hora de invertir. «Hay que tener una cartera inversora en la que se conjuguen varios sectores y países, ya que eso permite dormir más tranquilo».

Asimismo, añadió en que hay que tener en cuenta las pautas estacionales de los mercados, subrayando que «septiembre ha sido un mes desastroso para la bolsa, pero lo mejor es que ya lo hemos dejado atrás y que ahora vienen los mejores meses del año». Sobre la renta fija, Roberto Hernanz dijo que no está cumpliendo las expectativas ya que «lo mínimo que le pides es que la inversión cubra la inflación». Y por eso es necesario buscar otras alternativas de inversión que sean capaces de cumplir la premisa de cubrir la inflación. «Esto a día de hoy lo proporciona la renta variable».

Francisco Gimeno dio algunas pistas para saber dónde invertir el dinero. El responsable de ventas para Iberia de Morgan Stanley IM aseguró que los cambios que llegarán en los próximos 15 ó 20 años «van a ser brutales y, aún más importante, van a confluir a la vez».

"El Fondo Global Sustain invierte en 37 empresas que están muy ligadas a la sostenibilidad" Francisco Gimeno - Responsable de Ventas para Iberia de Morgan Stanley IM

Tras analizar en qué consisten los cambios disruptivos (grandes ideas o temáticas que crean o destruyen mucho valor), explicó que los inversores quieren invertir en compañías que crean valor. «Si analizo la disrupción intentaré posicionarme en empresas que de verdad se aprovechen de ella».

Y ¿cómo se consigue analizar esa disrupción? Gimeno apuntó que en Morgan hay un equipo dedicado a analizar esa disrupción y para lograrlo, en muchos casos, hay que pensar de forma diferente al resto. También explicó que es lo que el mercado no entiende de la disrupción: es más cortoplacista que el ciclo de la disrupción; algunas de las disrupciones no son rentables; industrias protegidas contra la disrupción (tan importante es invertir en firmas disruptivas como en aquellas protegidas contra la disrupción) y dijo que la valoración es fundamental.

Como ejemplos de aspectos que van a suponer grandes cambios y llevan estudiando en Morgan Stanley IM , Gimeno citó el coche autónomo, la economía del espacio o nuevas pautas de consumo. En este sentido, aludió a Global Sustain, un Fondo de Renta Variable Global en el que se hace hincapié en compañías relacionadas con el consumo, con una marca muy importante y «muy ligadas a la sostenibilidad», concluyó.