Javier Marzal: "Es necesario ofrecer a la ciudadanía las herramientas para reconocer las fake news"

“Medios de comunicación públicos, ciudadanía e influencia digital en la era de la desinformación”, se celebrará en la Universitat Jaume I los días 4 y 5 de noviembre de 2021. Una labor, la de codirector, que comparte con Andreu Casero Ripollés, catedrático de Periodismo, y Francisco Fernández Beltrán, director del Servicio de Comunicación y Publicaciones de la Universitat Jaume I.

El lema del Comloc de este año, según tengo entendido, es “Medios de comunicación públicos, ciudadanía e influencia digital en la era de la desinformación” ¿Por qué se ha elegido este tema?

A nuestro juicio, el tema que hemos propuesto para esta XVI edición del Congreso Internacional de Comunicación Local nos parece muy oportuno en el momento actual. Aunque es cierto que vivimos en la era de la información, quizás en el momento de la historia de la humanidad en la que gozamos de un acceso casi ilimitado a todo tipo de informaciones de calidad, gracias al desarrollo y expansión de internet, sin embargo, vivimos tiempos muy confusos y complejos, en los que estamos expuestos a una omnipresente desinformación. Queremos llamar la atención sobre la existencia de este peligro y acerca de la necesidad de ofrecer al conjunto de la ciudadanía las herramientas necesarias para reconocer las fake news, y desarrollar capacidades para defendernos ante ellas. A nuestro juicio, los medios de comunicación públicos deben jugar un papel esencial en la lucha contra la desinformación y las fake news. Así lo están demostrando en la actualidad las corporaciones públicas de comunicación de toda Europa, como BBC, France Télévisions, RAI, ZDF, ADF, NPO, RTBF, ARTE, etc.

En el congreso van a debatir el papel de los medios de comunicación públicos ¿en qué sentido? ¿cree que estos deben existir en toda sociedad? ¿por qué?

En primer lugar, hemos de ser conscientes de que España es uno de los pocos países del mundo en los que se cuestiona de forma bastante generalizada el papel de los medios de comunicación públicos. Probablemente, esta actitud está relacionada con la existencia de un sistema mediático donde existe un profundo desequilibrio entre medios públicos y privados. Lenta pero inexorablemente los medios privados han ido ganando terreno hasta ocupar buena parte del espacio comunicativo. En los países más avanzados del mundo, los medios públicos juegan un papel esencial para impulsar el desarrollo de las industrias culturales, y para ofrecer una información y entretenimiento de calidad. En las estrategias para luchar contra la desinformación y las fake news, los medios públicos están llamados a ser un actor esencial, como está ocurriendo en otros lugares. En definitiva, los medios de comunicación públicos constituyen una garantía para la preservación y desarrollo de nuestras democracias, y en España falta una conciencia clara de la ciudadanía de su verdadera importancia.

También se va a analizar la participación ciudadana en los medios públicos. En el ámbito más cercano ¿se han dado experiencias de éxito? ¿cuáles?

En efecto, así es, al menos en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la participación ciudadana es muy relevante en la gobernanza de los medios públicos, algo que no sucede en los medios comerciales. En los sistemas mediáticos más maduros, como en los países nórdicos y centroeuropeos, es habitual que la sociedad civil esté representada y participe activamente en los órganos de dirección de los medios públicos. En la Comunidad Valenciana, disponemos del Consejo de la Ciudadanía, una iniciativa singular en los países del sur de Europa. Por otro lado, la participación ciudadana también se expresa en el campo de la creación y producción de contenidos. En este sentido, se han identificado experiencias de participación y co-creación en los medios de comunicación públicos europeos, en la producción de programas informativos, de entretenimiento y de ficción. En el contexto español, podemos destacar algunas iniciativas de Playz como “Replica Internacional”, un programa de talent show en el que participan los mejores freestylers de España y Latinoamérica, en el que se ofrece conocer y desarrollar desafíos de improvisación musical. Pero también existen otras experiencias de participación muy interesantes en el campo de la información y del entretenimiento, como Nireitb, un espacio para la recogida de fotografías y vídeos del público sobre el tiempo, desarrollado por la Corporación EiTB; El nou coronavirus: volem saber de TV3, un espacio abierto en el que los espectadores formulan preguntas a expertos, a través de las redes sociales; o Tresors amb història, un programa presentado por Carolina Ferré en À Punt Mèdia, que explora la historia de los valencianos a través de objetos de los últimos 100 años, con un diseño altamente participativo, ya que a través de la página web creada ex profeso y de las campañas en redes sociales, plantea que sean los propios ciudadanos los que propongan y elijan esos objetos personales que después se investigan y desarrollan en el contenido de la emisión.

¿Por qué nos encontramos en la era de la desinformación? ¿tiene algo que ver en esta situación las nuevas tecnologías, redes sociales, etc?

Sin duda, el auge de la desinformación tiene una relación directa con el desarrollo de las redes sociales, que tienen que ver con la expansión de las nuevas tecnologías, cada vez más al alcance de niños, adolescentes y de toda la ciudadanía en general. El problema es que este auge de las nuevas tecnologías y de las redes sociales no ha ido acompañado del desarrollo de iniciativas de alfabetización mediática que nos pudieran ayudar a convivir en el nuevo ecosistema de la desinformación. En este sentido, se debe avanzar en la introducción de contenidos sobre alfabetización mediática en todos los niveles de la educación reglada, desde la infantil hasta el bachillerato, y es necesario implementar iniciativas para la ciudadanía en general, desde diferentes plataformas y servicios.

El covid ¿ha elevado la desinformación? ¿qué papel han jugado los medios en esta epidemia? ¿y qué retos se han visto que no han resuelto bien?

Sin duda, el covid ha elevado muy notablemente los niveles de desinformación, porque la mediatización se ha agudizado de forma exagerada, por razones muy justificadas, es claro. Hay que destacar que los medios de comunicación han sido muy relevantes y, en general, han realizado una importante labor informativa. Recordemos que en la declaración del estado de excepción, los medios de comunicación fueron considerados como “servicios esenciales”, tanto los medios públicos como privados. Pero es cierto que las redes sociales han servido para expandir las fake news, y no se han creado mecanismos para controlar su difusión descontrolada. Sólo tenemos que recordar cómo terminó el mandato de Trump, con las terribles imágenes de asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021.

Los medios de comunicación llevan años inmersos en el reto de la digitalización ¿está claro ya el modelo o está en constante cambio?

El proceso de digitalización sigue en marcha, y es pronto para poder hablar de estabilización, porque la aparición de innovaciones es constante, y no dejan de aparecer novedades tecnológicas que hacen más complejo el actual ecosistema. La expansión de las grandes plataformas de contenidos como Netflix, HBO, Amazon, etc., está alterando todo el panorama actual, y todavía no se articulado una respuesta eficaz de nuestro sistema mediático público ni a nivel español, ni siquiera europeo.

¿Un medio tradicional tiene más ventajas o inconvenientes de entrada para adquirir esta influencia digital que un medio nativo digital?

En principio, los medios tradicionales tienen más inconvenientes que ventajas. Los medios nativos digitales tienen estructuras más adaptables a los cambios permanentes que no dejan de producirse. Los “viejos medios” como las Corporaciones públicas de Radiotelevisión poseen estructuras muy antiguas, con poca capacidad de adaptación a un entorno que está mutando continuamente. Quizás À Punt Mèdia es una excepción en el panorama nacional, porque nació en 2018, con un modelo de redacción única y unas estructuras bastante flexibles. En general, los medios públicos no disponen de estructuras empresariales adecuadas, ni de los presupuestos necesarios para enfrentarse a estos retos.

Este Comloc, ¿será presencial? ¿Dónde? ¿o se podrá seguir vía zoom?

Este ComLoc será presencial, lo que es una novedad después de año y medio de pandemia, un nueva circunstancia que nos ilusiona enormemente. Las sesiones plenarias serán en el Salón de Actos “Alfons el Magnànim” de la Facultad de Ciències Jurídiques i Econòmiques, y la presentación de comunicaciones en unas aulas de la Facultad. Por otro lado, hemos previsto la transmisión y grabación de todas las sesiones plenarias por streaming, así como la posibilidad de seguir las sesiones por Google Meet para ponentes e inscritos, por Youtube, en http://a.rtmp.youtube.com/live2.

¿Cuántos inscritos hay para este año?

Es todavía pronto para saber la cifra definitiva de inscritos en el congreso, porque la mayoría de estudiantes suele inscribirse unos pocos días antes de la celebración del congreso. Confiamos en llegar a unos 200 inscritos entre los estudiantes de los grados, máster y doctorado en comunicación.