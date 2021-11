The Kooks, La MODA, Cariño y Carolina Durante, al FIB

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha anunciado nuevas confirmaciones para su edición de 2022, que tendrá lugar del 14 al 17 de julio en el recinto benicense. Así, se dio a conocer que la banda británica de indie rock the Kooks se suma al cartel.

En la misma jornada, además, se dio cuenta de la incorporación de Carolina Durante, La M.O.D.A y Cariño, que se suman a las anunciadas el pasado lunes, Love of Lesbian, Ginebras, Sea Girls y Tiga,

The Kooks, formada en Brighton en 2004, es una reconocida banda a nivel internacional. Precisamente se encuentra de gira al cumplirse el 15 aniversario de su album de debut Inside In/Inside Out, que vendió más de dos millones de copias.

Por su parte, la formación madrileña Carolina Durante, que se hizo viral con su Cayetano, es conocida por sus canciones desenfadadas, como Perdona, Ahora sí Que sí; el Himno Titular, o las más actuales como pueden ser Moreno de Contrabando o Famoso en tres Calles.

Cariño resulta inconfundible, con sus estribillos pegadizos y su musicalidad, con Canción de Pop de Amor, Mierda Seca o Bisexualidad; mientras, La M.O.D.A, un septeto acústico con influencias de folk, pop, rock o blues, muestra la diversidad de estilos de este FIB.

Unas confirmaciones que se suman a las que se conocieron la víspera, con Love of Lesbian, una de las más respetadas formaciones del panorama indie nacional, con inolvidables himnos como Houston tenemos un poema; Club de Fans de John Boy o más actual Viaje épico hacia la nada.

Un estilo más desenfadado es el que ofrece el grupo femenino Las Ginebras, con canciones con ritmo que hablan de lo cotidiano o animan a romper barreras y estereotipos, como Cosas Moradas o La Típica Canción.

A pesar de su nombre, Sea Girls es una formación de rock británica de indie rock formada en 2015 compuesta por cuatro miembros Henry Camamile, Rory Young, Andrew Dawson y Oli Khan con directos energéticos y rítmicas canciones, como Sick, Damage Done o All I want to Hear You Say.

Por último se suma el rapero estadounidense Tyga. El cantante que tiene origen jamaicano y vietnamita, ha superado los 26 millones de visualizaciones en Youtube con su sencillo Ibiza. Este próximo miércoles, el FIB anunciará nuevas confirmaciones.

Artistas y grupos internacionales de la talla de Steve Aoki, Kasabian, Two Door Cinema Club, Circa Waves, Tom Walker son otros de los que ya han sido confirmados para el FIB. Nombres que se suman a los de La Habitación Roja, Lori Meyers, Izal o Zahara y Miss Caffeina. También se han dado a conocer las confirmaciones de La La Love You, Viva Suecia, junto con los The Hunna, Joel Corry, Tom Grennan, Declan Mc Kenna. El próximo 10 de noviembre saldrán a la venta los abonos limitados para el FIB 2022 a un precio de 39,99 euros. Asimismo, los empadronados en Benicàssim podrán tener acceso a descuentos.