La costa de Castellón ofrece descuentos para una Navidad junto al mar

Radiografía a final de año

Los pocos alojamientos abiertos abiertos en esta recta final del año en el litoral (en Orpesa, Peñíscola o Benicàssim) y los de Castelló capital ya tienen las primeras reservas de clientes fieles para comidas con amigos o familia; e incluso regresan las organizadas por empresas para sus trabajadores, ahora que las restricciones han ido a menos.

En bus a comer las uvas

En el hotel del Golf del Grau, su responsable y delegado en Castellón de la patronal Altur-Hosbec, Alexis de Pablo, se muestra optimista: «La Nochevieja en hoteles el año pasado con el covid fue muy minoritaria. No había confianza para salir. Pero la previsión en este 2021 es que se reactive la demanda de restauración, A día de hoy no hay restricciones y se podrá ofrecer cotillón, barra libre y actividades especiales», indicó. «La prueba --citó-- son agencias de viajes del interior de Valencia, que tienen una fuerte demanda de viajes a Castellón para Fin de Año (grupos en bus para pasar tres noches en el Grau y comer las uvas); y ciertos hoteleros que han recuperado las operativas puntuales de franceses». Al trabajar con venta anticipada, el precio ya estaba pactado «hace tiempo» y «ahora no se puede tocar. Nadie esperaba la subida del gas y luz», dijo.

De Pablo añadió que «cada vez más hoteles ofrecen el producto de Navidad, en tendencia pero minoritario». «Las viviendas son pequeñas y preparar una comida para muchas personas es toda una tarea y hay quien prefiere salir a comer fuera», relató. Desde Marina d’Or, en Orpesa, subrayaron: «Se nota que hay ganas y las ventas para Nochevieja, un clásico, van bien, aún estando lejos en fechas».