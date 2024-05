Testimonio de un MIR de Castelló: "He estudiado diez horas al día 7 meses para ganar la plaza en el General"

Iván Andreu es un joven de Castelló de 24 años que hará el MIR de Hematología en el Hospital General de Castelló. Para poder conseguir la plaza estuvo estudiando durante siete meses 10 horas al día -como una oposición-. No obstante, su esfuerzo comenzó tiempo antes, en verano del 2023. Aun no sabe qué hará cuando termine el MIR pero le gustaría quedarse en la Comunitat. «Bastante me tendría que atraer el contrato para irme, deberían ser muy buenas condiciones», señaló este médico. Escogió hematología porque le apasionó la teoría, le gusta el laboratorio y también ha hecho prácticas. "En 4º curso no pude hacer las prácticas por el covid, pero en sexto sí estuve un mes", aclaró, añadiendo que le parece interesante la parte de oncología y hematología, así como el hecho de poder abarcar pacientes más avanzados y jóvenes.

Medicina de Familia

Por su parte, Elisa Pastor es una de las jóvenes MIR que se incorpora a Castelló en Medicina de Familia. «Es una especialidad que abarca muchas ramas de la Medicina y siento que puedo ayudar», expresa. Ella es de Alicante pero estudió en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Apunta que una vez finalizada su formación -en la que estará inmersa los próximos 4 años- le gustaría quedarse en Castellón: «Soy de fuera pero es una ciudad que me gusta mucho, tiene calidad de vida y, sin lugar a dudas, me quedaría si me lo ofrecieran», añade. «Me he sentido bien acogida tanto por los propios residentes como por la gente de aquí », dice. No obstante aún no tiene claro si cuando finalice su residencia se decantará por un centro de salud o por Urgencias.

Elisa Pastor, (izda), joven MIR que empieza en Medicina de Familia al igual que la joven que la acompaña / DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLÓ

La sanidad del futuro

Estos jóvenes participaron en la jornada de bienvenida celebrado en el Hospital General a los 77 residentes de 26 especialidades que incorpora el departamento de salud de Castelló, en la que se estrena también la unidad docente de pediatría. En ese sentido, el gerente, Raúl Ferrando, apeló al prestigio que supone trabajar en este centro, señalando que «tenéis la oportunidad de desarrollar vuestra profesión en un hospital que está cambiando hacia la sanidad del futuro».

Acto de bienvenida a los nuevos residentes del departament de Salut de Castelló, presidido por el gerente, Raúl Ferrando / FERNANDO FALCO

Residentes

En esta edición de 2024 inician el periodo de residencia 15 futuros profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria y otros 49 de las especialidades de Análisis Clínicos, Farmacia Hospitalaria, Microbiología, Alergología, Anatomía Patológica, Anestesiología, Angiología, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía, Traumatología, Endocrinología, Hematología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intesiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva, Nefrología, Neumología, Neurofisiología, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Radiodiagnóstico, Urología. Además, se formarán también en este departamento 13 especialistas en enfermería Familiar y Comunitaria, Trabajo, Pediatría y obstétrico-ginecológicas (matronas).

En el acto se han dado cita también Flavia Pronzato, jefa de estudios de la Comisión de Docencia; José Baleriola, jefe de estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria y Eva Mª Arconada, presidenta de la subcomisión de Enfermería especializada, junto con otros tutores de residencia y jefes de servicio.