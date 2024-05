Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar: "La bajada de tipos sería positiva para las familias y las empresas apalancadas"

El responsable de la mayor cooperativa de crédito española ha sido reelegido esta semana para afrontar un nuevo mandato de cuatro años. Hoy aborda para Mediterráneo la situación del sector y los principales retos que debe afrontar en la actualidad, con la innovación y la sostenibilidad como elementos clave en su hoja de ruta, al tiempo que analiza las líneas prioritarias para que la cerámica y la agricultura de Castellón se encaminen por el rumbo adecuado

Pregunta: Acaba de ser reelegido como presidente de Cajamar, ¿cuáles son sus objetivos y los de la entidad para el próximo mandato?

Respuesta: Nuestra entidad nació en su día y se desarrolla hoy para dar un servicio útil y personalizado a sus clientes, sean particulares o empresas, y para ser además una palanca para el desarrollo económico y social en las zonas donde estamos implantados. Esta es la misión de Cajamar, que enmarca nuestra estrategia y objetivos.

Actualmente se están produciendo grandes transformaciones en el mundo, en la economía y en la sociedad, que están provocando un crecimiento económico asimétrico. Cajamar es sensible a esta situación y buscamos fórmulas para contribuir a equilibrar esa realidad, en la medida de nuestras posibilidades. Para ello ponemos a disposición de nuestros clientes productos financieros adaptados a sus necesidades y les proporcionamos asesoramiento para poder atender diferentes situaciones sobrevenidas. Por otra parte, dedicamos el 10% de nuestros resultados a la transferencia del conocimiento al sector agroalimentario, para lo que hemos creado la comunidad Plataforma Tierra, un portal digital abierto y gratuito, desde el que ofrecemos estudios, publicaciones, información de mercado y seminarios on line en los que participan los mejores expertos. Además contamos con dos centros de experimentación agro, uno en Valencia y otro en Almería, donde investigan múltiples problemáticas que afectan al sector.

Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar. / RDM

Asimismo, hemos creado Cajamar Innova, una incubadora de alta tecnología del agua para impulsar la creación de empresas que desarrollen tecnologías que consigan una mejora en la eficiencia en el uso y obtención del agua, tanto para riego como para usos domésticos.

Por otra parte, somos conscientes de las exigencias normativas y sociales en todo lo referente a la sostenibilidad medioambiental y al proceso de transición ecológica que se impulsa desde la UE y que, sin duda, supone un gran reto para las empresas y en particular para el sector agroalimentario. Por ello, para los próximos años, nos hemos planteado como objetivo reforzar nuestras líneas de apoyo a la transferencia de conocimiento agroalimentario y de asesoramiento a empresas, para que puedan adaptarse a las nuevas exigencias en materia de sostenibilidad.

En cuanto a nuestros clientes particulares, hemos hecho una apuesta decidida por la tecnología con el ánimo de mejorar nuestros procesos internos y dedicar más tiempo al asesoramiento. Todos estos servicios los debemos hacer sin perder de vista que somos una entidad financiera que debe ser solvente y rentable en un contexto financiero como el actual, abierto y competitivo, lo que nos obliga a ser muy eficientes.

"La cerámica hace bien en apostar por la innovación para diferenciarse mejor de sus competidores"

Pregunta: El Grupo Cajamar tiene un peso importante en la economía de Castellón, también en el sector cerámico. ¿Cómo ve su situación actual y sus perspectivas de futuro tras las recientes crisis geopolíticas y energéticas?

Respuesta: El sector cerámico ha vivido una etapa compleja en los últimos años, si bien tras la crisis del 2008, las empresas que quedaron han sabido, en términos generales, adaptarse a la nueva situación, diversificar sus destinos e internacionalizarse. Asimismo, las empresas líderes han dedicado muchos recursos a la innovación para poder diferenciarse de la competencia y posicionarse mejor en el mercado. Y han buscado diferentes fórmulas para mejorar su eficiencia energética, muchas de ellas apostando por las energías renovables. A modo de conclusión, puede decirse que el sector sufrió una primera transformación en el 2008 como consecuencia de la crisis inmobiliaria y, en los últimos años, por las razones que usted menciona y por la competencia del mercado, está viviendo otra, pero en este caso, orientada a la innovación y a la mejora de su eficiencia y sostenibilidad.

Pregunta: El sector agroindustrial es uno de los pilares del negocio de su entidad. En la Comunitat Valenciana, y en particular en la provincia de Castellón, la citricultura está sufriendo por la importación de fruta de países terceros. Como buen ingeniero agrónomo, ¿qué defensa haría de los cítricos valencianos ante esta compleja situación?

Respuesta: El sector citrícola de la Comunitat Valenciana está experimentando una fuerte transformación. Es cierto que a nivel productivo está perdiendo cierta relevancia, debido a la estructura de la propiedad que ha provocado una falta de renovación de las plantaciones y unos mayores costes de producción, pero en la vertiente comercial sigue concentrando la mayor parte de la actividad a nivel nacional y europeo. Las empresas de comercialización citrícola de la Comunitat son referentes internacionales y se hallan en permanente evolución. Están investigando en nuevas variedades que amplíen el calendario de comercialización, están incorporando nuevas tecnologías para que la producción sea más eficiente y sostenible, y están adquiriendo el tamaño necesario para mantener una relación estable y permanente con las grandes empresas de distribución alimentaria.

Eduardo Baamonde, Presidente de Cajamar / RDM

Pero también debemos ser conscientes que el interés por la citricultura a nivel global es muy elevado y otras regiones del mundo están intentando desarrollar sistemas de producción de cítricos vinculados a la exportación. En algunos casos serán complementarias a nuestras producciones y solo coincidiremos en el mercado en momentos puntuales, como es el caso de los países del hemisferio sur. En otros casos pueden entrar en competencia directa, como son los países ribereños del Mediterráneo. Ante esta realidad hay que adaptarse y tomar iniciativas, empezando por incentivar el consumo de cítricos, cuestión fundamental para mejorar nuestro posicionamiento y rentabilidad, que últimamente se está viendo afectado por una gran competencia de otros productos sustitutivos como los postres lácteos u otras frutas.

Pregunta: El Grupo Cajamar tiene un porcentaje de sucursales en el conjunto de España mayor que su cuota de mercado. ¿Es un ejemplo de la apuesta real por la inclusión financiera en zonas menos pobladas, como el interior de Castellón?

Respuesta: Sin lugar a dudas. Es consecuencia de nuestra naturaleza cooperativa y, por tanto, de nuestra misión. De ahí que una de cada tres de nuestras oficinas están en poblaciones con menos de 5.000 habitantes, y en muchas de estas localidades somos la única entidad que mantiene abierta una oficina. También buscamos soluciones como la banca móvil en vehículos itinerantes que se desplazan a pequeños pueblos que prácticamente se han quedado sin habitantes. Como he comentado antes, hacemos todo lo posible para evitar el despoblamiento del mundo rural y, para ello, es imprescindible que haya actividad económica y empleo, que es otra de nuestras preocupaciones y que también forma parte de nuestra misión como cooperativa de crédito que somos.

Pregunta: Cajamar cerró el año pasado con 127 millones de beneficio, un 68% más. ¿Qué perspectivas y objetivos tienen para este año 2024?

Respuesta: Está siendo un buen año, los primeros meses han ido bien y creemos que, incluso, va a ser mejor que el ejercicio pasado. Pero a nosotros lo que nos importa es analizar cómo va a ir la economía española y cómo va a afectar a las familias, cuál va a ser el impacto de la inflación, cómo van a evolucionar los tipos, etc. Porque nuestra entidad no está para conseguir beneficios y distribuirlos. Como he dicho antes, nosotros somos una cooperativa de crédito y nuestros socios son también nuestros clientes. Hablamos de agricultores, ganaderos, pymes y micropymes, y eso es lo que realmente nos importa. Tenemos que tener resultados, sobre todo para tener la solvencia y la viabilidad necesaria para prestar el servicio que prestamos, pero solo somos un instrumento.

"Se está produciendo una polarización también en la economía y eso nos preocupa mucho"

Pregunta: Entonces, ¿cómo ve la evolución de la economía española?

Respuesta: Vemos que ahora mismo se está produciendo una polarización también de la economía, y eso nos preocupa. Vemos cómo la inflación ha impactado, sobre todo, en las familias y particulares con menor poder adquisitivo. También nos preocupa el precio de las viviendas, el acceso al trabajo, los salarios de los jóvenes... Creemos que España es un país extraordinariamente activo, productivo, internacionalizado, y con sectores tan importantes como el agroalimentario, como el sector turístico, pero eso tiene que irradiar en beneficio de todos y, sobre todo, conseguir una economía más equitativa.

Pregunta: Ha apuntado a los tipos de interés, ¿cuándo empezarán a bajar?

Respuesta: Los mercados ya están descontando que va a haber una reducción de tipos a partir del mes de junio (que es, además, lo que ha anunciado el Banco Central Europeo), pero todo va a depender de cómo evolucione la inflación. Ahora mismo todos cuentan con que va a haber una reducción de tipos, y creo que eso podría ser positivo, sobre todo para descomprimir a las familias, las empresas más apalancadas y para el crecimiento económico en general.

Pregunta: Cómo va la demanda de crédito?

Respuesta: No va mal. Al final, el mundo se mueve y las empresas tienen que producir y tienen que invertir. Ahora mismo, la sostenibilidad, que es una apuesta decidida del tejido socioeconómico, está obligando también a hacer inversiones en reducción de huella de carbono, en mejora de la eficiencia energética, y todo eso requiere de financiación. Otra cosa es que, a lo mejor, en algunas grandes decisiones se está esperando un poco a ver lo que pasa en junio, pero lo que es la decisión del día a día, lo que son los créditos de circulante, están funcionando.

Pregunta: ¿Cómo logra competir una entidad mediana en un sector dominado por los grandes bancos?

Respuesta: Buscando la diferenciación y nuestra diferenciación es la proximidad, el conocimiento experto del sector agroalimentario. Tenemos dos centros de experimentación y dedicamos el 10% de nuestros beneficios a transferencia de conocimiento al sector. Hacemos estudios, formamos a los agricultores y todo eso nos permite tener la confianza del sector, que luego se transforma en negocio. Y en el caso de los particulares, es nuestra proximidad, física y emocional, nuestra atención al cliente y que siempre tenga una respuesta de una persona a todos los requerimientos que nos pueda hacer.

Pregunta: Cada vez hay más quejas por el trato que se da a los clientes en las entidades, ¿están justificadas?

Respuesta: Nosotros ahí estamos bien parados. Tenemos una valoración alta y estamos dentro del top tres de valoración de clientes. Creo que tenemos que darnos cuenta de que el cliente ha cambiado, cada vez es más exigente y demanda una respuesta inmediata. Es un cliente cada día más digital, pero eso no exime que no tenga urgencias y quiera llamar por teléfono. En esas ocasiones tiene que haber una persona al otro lado. A veces gestionar una incidencia es una oportunidad porque los clientes cada día vienen menos a las oficinas y es una forma de contactar con él, tenerlo presente, que te vea y te visite. Además, los clientes que mejor nos valoran son, precisamente, los de mayor edad, que son un colectivo muy sensible.

Pregunta: ¿Qué opina de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Bancario que prepara el Gobierno?

Respuesta: La regulación al final lo que pone de manifiesto es una sensibilidad de la sociedad, por lo que creo que esa figura puede tener sentido. Pero también creo que la excesiva regulación no resuelve todos los problemas. Nosotros hemos suscrito todos los códigos de buenas prácticas, pero entendemos que esa regulación también comprime. Yo creo que tenemos que tener la relación flexible con nuestros clientes y muchas veces de la relación bilateral entre cliente y entidad se encuentra mejor la solución que de una decisión reglamentaria.