Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas
F. Aznar
Estas son las farmacias de guardia en la provincia de Castellón durante el día de hoy viernes, 7 de agosto de 2026
L’ALCORA
FARMACIA DR. ARASA, C.B.
📍 Avenida Corts Valencianes, Nº 1 | 🕒 De 9:30 a 9:30 del día siguiente | 📞 964367639
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ALMASSORA
CLAUSELL FARMACEUTICOS, C.B.
📍 Calle San Pascual, Nº 11-13 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964560237
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ALMENARA
MARTINEZ CALDERON, GUSTAVO
📍 Calle Mayor, Nº 17 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 962610180
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ARES DEL MAESTRE
ALEIXANDRE GIL, Mª JOSE
📍 Calle Forn, Nº 1 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964443005
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BENICARLÓ
BORILLO SULLAN, MIRIAM
📍 Calle Mossen Lajunta, Nº 37-A | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964471165
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BENICÀSSIM
VERNIA BADENES, PABLO
📍 Avenida Ferrandis Salvador, Nº 174 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964393440
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BORRIANA
VERNIA-SABATER-VERNIA C.B.
📍 Calle Progreso, Nº 17 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964510840
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CASTELLFORT
LOPEZ PRATS, Mª DOLORES
📍 Calle Heroina, Nº 2 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964445777
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CASTELLNOVO
MARTINEZ ARNAU, VICENTE
📍 Calle Iglesia, Nº 5 | 🕒 De 21:00 h a 9:00 h. del día siguiente. | 📞 964137441
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CASTELLÓ
CALDERON AMIGO, Mª LUISA
📍 Avenida Chatellerault, Nº 7 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964260666
NINOT MONZONIS, CARLOS BLAS
📍 Grupo Via Tarrega Monteblanco, Nº 17 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964217045
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CASTELL DE VILAMALEFA
FABRA CAMPOS, SANTIAGO
📍 Calle Iglesia, Nº 24 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 619057454
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CINCTORRES
MARTI GUIMERA, MARIA DEL MAR
📍 Calle Els Ports, Nº 14 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964181014
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LES COVES DE VINROMÀ
FERRERES GIMENO, Mª ANGELES
📍 Avenida Raval de Valencia, Nº 127 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964426344
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CULLA
DIAZ DE RABAGO HERNANDEZ, SANTIAGO
📍 Alameda, aldea de los Martires, Nº 29 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964446380
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XILXES
GASPAR PUIG, JUAN CARLOS
📍 Plaza España, Nº 6 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964590052
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ESLIDA
MONFORTE AZNAR, CARMEN
📍 Calle Serra Espada, Nº 6 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964628297
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LA JANA
RIPOLLES GIL, MIREIA
📍 Calle de los Martires, Nº 25 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964565120
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LA LLOSA
FARMACIA MARTINEZ-LARRUGA
📍 Calle San Felipe de Neri, Nº 2 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 962610553
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MONTANEJOS
FAUS BOSCH, VICENTA
📍 Carretera Valencia, Nº 7 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964132525
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NULES
ARAMBUL FRANCH, JUAN MANUEL
📍 Calle Mayor, Nº 60 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964670040
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ONDA
GIMENO ARRANDO, RAMON
📍 Calle Balmes, Nº 5 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964601462
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ORPESA
FARMACIA BALLESTER MARTINEZ PEREZ, C.B.
📍 Plaza Pl. Príncipe de Asturias, S/N | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964312404
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PENÍSCOLA
PITARCH PEREZ, CARMEN
📍 Calle Cova - Centro Comercial, Nº 7-8 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964480657
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LA SALZADELLA
GARCIA MESTRE, PAULA
📍 Calle La Cort, Nº 8 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964419240
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SEGORB
CASES FERRER, MARTA
📍 Plaza General Gimenez Salas, Nº 5 | 🕒 De 9:00 h a 21:00 h. | 📞 964710608
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TÍRIG
GAMIZ PUIG, Mª CARMEN
📍 Calle San Miguel, Nº 39 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964418677
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TORÁS
BELTRAN MARTINEZ, EVA
📍 Calle Escuelas, Nº 6 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964120315
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GRAU DE CASTELLÓ
MATUTANO FERNANDEZ, GUILLERMINA
📍 Calle Churruca, Nº 14 | 🕒 De 9 mañana a 23:30h. | 📞 964737357
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TORRE ENDOMÉNECH
LOPEZ SANCHEZ, LUCIA ESTELA
📍 Plaza L'Ajuntament, Nº 1-A | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964707153
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LA VALL D'UIXÓ
SAERA MONFORT, ALICIA
📍 Avenida Cortes Valencianas, Nº 19 | 🕒 De 9:30 a 9:30 del día siguiente | 📞 964665628
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VILAFRANCA DEL CID
TENA AZNAR, ENRIQUE
📍 Avenida Losar, Nº 3 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964441014
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GRAU DE MONCOFA
RENAU GARCERA, IGNACIO
📍 Calle Habana, Nº 2 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964588081
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VILA-REAL
ESPEL ROYO, GUSTAVO
📍 Calle Comte Albay, Nº 13 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964520305
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VINARÒS
SANZ GIMENEZ, Mª LUZ
📍 Calle Puente, Nº 87 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964451317
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VISTABELLA DEL MAESTRAT
EIXERES CHERTA, VICENTE MANUEL
📍 Calle Arrabal del Loreto, Nº 27 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 607636692
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