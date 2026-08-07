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Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia en Castellón.

Farmacias de guardia en Castellón. / Thomas Andreas

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F. Aznar

Estas son las farmacias de guardia en la provincia de Castellón durante el día de hoy viernes, 7 de agosto de 2026

L’ALCORA

FARMACIA DR. ARASA, C.B.

📍 Avenida Corts Valencianes, Nº 1 | 🕒 De 9:30 a 9:30 del día siguiente | 📞 964367639

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ALMASSORA

CLAUSELL FARMACEUTICOS, C.B.

📍 Calle San Pascual, Nº 11-13 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964560237

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ALMENARA

MARTINEZ CALDERON, GUSTAVO

📍 Calle Mayor, Nº 17 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 962610180

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ARES DEL MAESTRE

ALEIXANDRE GIL, Mª JOSE

📍 Calle Forn, Nº 1 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964443005

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BENICARLÓ

BORILLO SULLAN, MIRIAM

📍 Calle Mossen Lajunta, Nº 37-A | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964471165

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BENICÀSSIM

VERNIA BADENES, PABLO

📍 Avenida Ferrandis Salvador, Nº 174 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964393440

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BORRIANA

VERNIA-SABATER-VERNIA C.B.

📍 Calle Progreso, Nº 17 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964510840

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CASTELLFORT

LOPEZ PRATS, Mª DOLORES

📍 Calle Heroina, Nº 2 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964445777

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CASTELLNOVO

MARTINEZ ARNAU, VICENTE

📍 Calle Iglesia, Nº 5 | 🕒 De 21:00 h a 9:00 h. del día siguiente. | 📞 964137441

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CASTELLÓ

CALDERON AMIGO, Mª LUISA

📍 Avenida Chatellerault, Nº 7 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964260666

NINOT MONZONIS, CARLOS BLAS

📍 Grupo Via Tarrega Monteblanco, Nº 17 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964217045

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CASTELL DE VILAMALEFA

FABRA CAMPOS, SANTIAGO

📍 Calle Iglesia, Nº 24 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 619057454

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CINCTORRES

MARTI GUIMERA, MARIA DEL MAR

📍 Calle Els Ports, Nº 14 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964181014

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LES COVES DE VINROMÀ

FERRERES GIMENO, Mª ANGELES

📍 Avenida Raval de Valencia, Nº 127 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964426344

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CULLA

DIAZ DE RABAGO HERNANDEZ, SANTIAGO

📍 Alameda, aldea de los Martires, Nº 29 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964446380

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XILXES

GASPAR PUIG, JUAN CARLOS

📍 Plaza España, Nº 6 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964590052

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ESLIDA

MONFORTE AZNAR, CARMEN

📍 Calle Serra Espada, Nº 6 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964628297

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LA JANA

RIPOLLES GIL, MIREIA

📍 Calle de los Martires, Nº 25 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964565120

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LA LLOSA

FARMACIA MARTINEZ-LARRUGA

📍 Calle San Felipe de Neri, Nº 2 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 962610553

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MONTANEJOS

FAUS BOSCH, VICENTA

📍 Carretera Valencia, Nº 7 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964132525

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NULES

ARAMBUL FRANCH, JUAN MANUEL

📍 Calle Mayor, Nº 60 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964670040

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ONDA

GIMENO ARRANDO, RAMON

📍 Calle Balmes, Nº 5 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964601462

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ORPESA

FARMACIA BALLESTER MARTINEZ PEREZ, C.B.

📍 Plaza Pl. Príncipe de Asturias, S/N | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964312404

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PENÍSCOLA

PITARCH PEREZ, CARMEN

📍 Calle Cova - Centro Comercial, Nº 7-8 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964480657

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LA SALZADELLA

GARCIA MESTRE, PAULA

📍 Calle La Cort, Nº 8 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964419240

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SEGORB

CASES FERRER, MARTA

📍 Plaza General Gimenez Salas, Nº 5 | 🕒 De 9:00 h a 21:00 h. | 📞 964710608

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TÍRIG

GAMIZ PUIG, Mª CARMEN

📍 Calle San Miguel, Nº 39 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964418677

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TORÁS

BELTRAN MARTINEZ, EVA

📍 Calle Escuelas, Nº 6 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964120315

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GRAU DE CASTELLÓ

MATUTANO FERNANDEZ, GUILLERMINA

📍 Calle Churruca, Nº 14 | 🕒 De 9 mañana a 23:30h. | 📞 964737357

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TORRE ENDOMÉNECH

LOPEZ SANCHEZ, LUCIA ESTELA

📍 Plaza L'Ajuntament, Nº 1-A | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964707153

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LA VALL D'UIXÓ

SAERA MONFORT, ALICIA

📍 Avenida Cortes Valencianas, Nº 19 | 🕒 De 9:30 a 9:30 del día siguiente | 📞 964665628

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VILAFRANCA DEL CID

TENA AZNAR, ENRIQUE

📍 Avenida Losar, Nº 3 | 🕒 De 10 a 10 del día siguiente | 📞 964441014

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GRAU DE MONCOFA

RENAU GARCERA, IGNACIO

📍 Calle Habana, Nº 2 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964588081

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VILA-REAL

ESPEL ROYO, GUSTAVO

📍 Calle Comte Albay, Nº 13 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964520305

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VINARÒS

SANZ GIMENEZ, Mª LUZ

📍 Calle Puente, Nº 87 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 964451317

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VISTABELLA DEL MAESTRAT

EIXERES CHERTA, VICENTE MANUEL

📍 Calle Arrabal del Loreto, Nº 27 | 🕒 De 9 a 9 del día siguiente | 📞 607636692

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