Castellón registra 21.000 denuncias por violencia de género en 12 años

Desde 2009 el 016 ha recibido 10.160 avisos desde la provincia de Castellón y las denuncias ascienden a 21.566. Además, hay 1.692 casos registrados en el Viogen. De ellos, detalló Marcos, una veintena presentan mayor riesgo (uno extremo y 19 elevado). Otras 285 están en nivel medio. El resto es bajo (725) o no apreciado (663).

"No vamos a aceptar ni eufemismos ni negacionismos"

En el acto la concejala de Feminismo en el Ayuntamiento de Castelló, Verònica Ruiz, señaló que «por desgracia hemos de seguir conmemorando esta fecha». Señaló que la violencia machista es una de las mayores vulneraciones de derechos humanos. Aseguró que «para erradicarla hemos de trabajar de manera decidida y coordinada desde todos los ámbitos de la sociedad» y advirtió que «no vamos a aceptar ni eufemismos ni negacionismos».

Ayuntamiento

La herramienta más poderosa de transformación social es la educación. De ahí, dijo Ruiz, que el Ayuntamiento haya desarrollado talleres de sensibilización. Unos dirigidos a alumnos de 4º de ESO para aprender a identificar desigualdades y violencias. A ello se suma una treintena de cursos contra la prostitución (4º de ESO y 1º de Bachiller). Y por último frente al sexting para prevenir el acoso.

En cuanto a los actos del 25-N detalló que el acto central se celebrará en el Passadís de les Arts el 25 de noviembre a las doce del mediodía. En él tomará parte una treintena de entidades. Se trata de una composición artística que ha sido concebida por Art Studio que consiste en reproducir una jaula de 6X6X3 metros, con figuras de cartón que simbolizarán mujeres que están saliendo de la violencia de género. Las figuras se han repartido por las asociaciones, que les han puesto el alma de mujeres pintándolas y dibujándolas. En los barrotes habrá escritos con las violencias. Barrotes que se pueden romper. La escenografía ocupará 120 metros del paseo y se podrá visitar hasta el día 22 de diciembre. Simboliza la violencia contra las mujeres como una jaula-prisión y el símbolo del rechazo ciudadano contra esta, así como la posibilidad de salir de esta situación.

Las entidades participantes en la prevención comunitaria son Llar de San Lorenzo, Associació Dones San Lorenzo, IES Ribalta, Associació 8 de Març, Epa Germà Colom, Centre Cívic Perpetuo Socorro, Centre de Recuperación Integral, Associació Primer Molí, IES Vicent Castell, Escola d’Art, Ateneu, Llar Zona Nord, CRIS Creu Roja, Aula Debat, Associació Gitana, IES La Plana, Juntes, Vivendes Tutelades, CFO Cáritas, Pisos Solidari, Pi Gros, Associació Treballadores de la Llar, Adona’t, Liceu de Dones, Racó Màgic, Grup Roquetes, CEIP Carles Selma, Grup San Pablo, Grup San Arturo y Centre de Dia Creu Roja.

Por lo que respecta a la lectura del manifiesto, señaló que se ha enviado una propuesta a las entidades para que hagan sus aportaciones y sea la voz feminista de Castelló.

En la Panderola del Grau se podrá visitar la exposición Mitos de la Violencia Machista del 22 de noviembre al 14 de diciembre.

La programación se completa con la proyección Childhood en el Teatre del Raval el día 24 de noviembre a las 18.30 horas.

Diputación

Por su parte, la diputada Patricia Puerta expuso queda mucha lucha por delante y hemos querido incidir en distintos segmentos de población para implicar a toda la sociedad en este duro combate que en algunos casos va la vida en ella. Así, con la población más joven y en colaboración con la asociación Afavir se ha desarrollado un concurso de microrrelatos que se fallará este viernes y el día 25 de noviembre se hará la entrega de premios en la plaza de las Aulas.

"Hemos querido incidir en distintos segmentos de población para implicar a toda la sociedad en este duro combate"

Además, un grupo de voluntarios varones de la plantilla de la Diputación protagonizarán un vídeo en el que transmiten a las mujeres que no estamos solas, que también están en contra de la violencia de género, que no tienen amistad con un maltratador, que niñas y mujeres no son posesiones, comprar sexo es comprar violencia y esclavitud, que ese no es el tipo de hombre que quieren ser.

Asimismo, el viernes 24 se hará una conferencia de la magistrada Lara Esteve, jueza especializada en violencia de género que trabajó en Vinaròs y hablará sobre Violencia hacia la Infancia, Vicaria, Económica, Asistencial. Las Agresiones sexuales, tratamiento penal y las nuevas reformas que se avecinan. Para asistir presencialmente se requiere inscripción previa. Más información en somosigualdad@dipcas.es Será a las 12.00 horas en el Palacio Provincial aunque también se podrá seguir online.

El próximo 22 de noviembre el Palau de les Aules de la Diputación acogerá la performance ‘Vínculos de sangre’, que correrá a cargo Ulalau Fotografía-Arts Works, una acción artística impactante de denuncia abierta al público que girará alrededor de las estatuas romanas habitualmente expuestas en su vestíbulo y escaleras. Se podrá visitar desde la última hora de la mañana del día 22 y el día 25 habrá una actividad participativa en la Plaza de las Aulas a partir de las 10.15 horas.

La lectura del manifiesto institucional a cargo del presidente de la Diputación tendrá lugar a las 11.30 horas del día 25 en la plaza de las Aulas.

Por último habrá una lectura e intervención musical a cargo de la Rabera Ecléctica del espectáculo Veus Femenines contra la violencia hacia las mujeres a las 12.00 horas en el Palacio de las Aulas.

Subdelegación

La Subdelegación del Gobierno realizará la entrega de premios del concurso de dibujo contra la violencia de género que se entregará el 24 de noviembre a las 18 horas.

Una jornada sobre mujer, discapacidad y violencia de género el 29 de noviembre en la sede de la Once es otra de las acciones previstas.

Además, el día 10 de diciembre a las 11 horas se presentará una guía contra el acoso sexual y de género en el ámbito laboral.

Por último se presentará un díptico sobre los derechos de las funcionarias víctimas de la violencia de género. Será el 10 de dibiembre a las 11 horas en la subdelegación del Gobierno.

Además, el día 25 se hará un acto conmemorativo por las mujeres asesinadas este año y se leerá un manifiesto. Será a las 12.00 horas en Subdelegación.

Sanitat

Desde la Conselleria de Sanitat se ha organizado una charla y difusión del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo dirigido a personal del departamento así como la difusión del material audiovisual de la Conselleria de Sanitat Respon. T'Entenem i T'atenem. Además, se difundirá un nuevo algoritmo que permitirá facilitar y simplificar la gestión de los casos de acoso.

Entidades sociales

Las entidades sociales también detallaron sus intervenciones. Por ejemplo, los sindicatos UGT y CCOO invitaron a secundar los actos que se organizan en Castelló. Así en el salón de actos de CCOO se realizará un acto CCOO contra el acoso sexual en el trabajo el día 25 a las 10.00 horas. Además a las 12.00 realizarán una concentración en la plaza de las Aulas ese día, donde se leerá el manifiesto y se guardará un minuto de silencio. Desde CCOO consideraron "muy alarmantes los datos de una violencia con múltiples expresiones que no solo no se han reducido, sino que durante la pandemia se ha agravado". "Insistimos en la necesidad de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia machista". También demandaron redoblar esfuerzos entre Gobierno y empresariado para el fomento del empleo estable y de calidad y la mejora de los derechos laborales y de las mujeres víctimas de violencias machistas. Además anunciaron su participación en la manifestación del 25-N en Castellón, apelando a que la participación sea masiva.

Intersindical Valenciana presentará propuestas didácticas para el 25 N el 22 de noviembre a las 18 horas vía online

Cruz Roja distribuirá flyers informativos de recursos contra la violencia de género entre los comercios locales.

Los colectivos de diversidad se suman también a la lucha contra la violencia de género. Así, Cocemfe publicará un juego online para prevenir la violencia de género que estará disponible el día 23 de noviembre en redes sociales y presentará un vídeo educativo el día 24. Y la asociación de sordos Apesocas difundirá un vídeo en lengua de signos. En la ONCE organizarán un taller de autodefensa personal para las afiliadas el 30 de noviembre.

Los actos se completan con iniciativas de la Taula San Lorenzo con un paseo de los buenos tratos el 24 de noviembre se inaugura a las 9.30 horas, una charla de Carolina de Mingo organizada por el Aula Debate Mujeres del Grau a las 18.00 en la sede de la asociación el día 25 y el encendido de velas en memoria de las víctimas en el centro cívico de Perpetuo Socorro el día 25 a las 17.30 horas.