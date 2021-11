Conselleria acercará posturas con los cazadores sobre las batidas de jabalís en el Desert

la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural quiere mantener una reunión con la federación de caza, que había recurrido contra la resolución de las batidas de jabalís propuestas por la Administración en el Desert de les Palmes por inseguridad jurídica, alegando que no se cumplía con lo pactado previamente, como publicó este diario.

Postura de Conselleria

Desde la administración que dirige Mireia Mollà, señalaron que «se ha convocado una reunión el martes con la Federación de Caza en aras del diálogo y la coordinación para desarrollar la actividad de control cinegético en condiciones óptimas». En este sentido, añadieron, se podrán «modular algunas cuestiones, de acuerdo a lo establecido en la orden del jabalí». No obstante, avanzaron que «algunas responsabilidades no pueden establecerse a priori, sino que requieren de un expediente, siempre y solo de producirse el hecho, para aclarar los extremos de responsabilidad jurídica».

Postura de los cazadores

Por su parte, el presidente de la delegación de Castellón, Pablo Molina, señaló que les telefonearon el miércoles y dijeron que para la semana que viene les llamarían para una reunión para tratar el tema del Desert, sin que se les haya concretado fecha.

«Nosotros lo que queremos es que pongan en la resolución lo que acordamos con la Conselleria hace más de un año. Lo hablamos en septiembre del 2020 y en la resolución para las batidas, ya lo incumplieron en las batidas celebradas a finales de ese año principios de 2021 y lo han vuelto a hacer», señaló. «Nosotros queremos ayudar a reducir la población de jabalís pero tal cual está en la resolución es imposible», manifestó el presidente de la federación.

«Lo que pedimos es sentido común. Lo que no puede ser es que nos exijan algo que no viene recogido en ninguna norma, ni a nivel estatal, ni autonómico, ni europeo. Nos exigen más de lo que contempla cualquier texto legal vigente y, además, sin darnos garantías jurídicas de que no vamos a ser responsables de lo que pueda pasar fuera de la batida», aseveró.

Por ejemplo, una de las cuestiones que se solicitaba desde la federación era que si durante las doce horas siguientes a su realización hay un accidente de tráfico (porque un jabalí huye y entra en una carretera), que los organizadores no fueran los responsables del mismo.

Autorización especial

Al no ser un coto requiere de una autorización especial. Sin embargo, Molina aseveró que «la resolución no tiene ningún fundamento técnico ni jurídico», aseveró Molina, tildándola de «ocurrencia». Las resoluciones afectan a actuaciones en los términos de Borriol y Cabanes.

Una de ellas estaba prevista para el pasado sábado en la zona del castell de Miravet y la Font del Perelló y se tuvo que cancelar.

Desde la federación señalaron, como publicó Mediterráneo, que son los primeros interesados en ayudar a atajar la problemática del cerdo salvaje en el Desert de les Palmes, pero siempre y cuando haya un respaldo detrás por parte de Conselleria.