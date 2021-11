Los padres piden más espacios y más docentes para el nuevo bachillerato en Castellón

La reforma del Bachillerato ha generado ya las primeras reacciones en la comunidad educativa. Así, los padres de la pública han demandado más profesores y espacios en los institutos para poder aplicar las nuevas modalidades de Bachillerato, en tanto que apoyan la posibilidad de flexibilizar el mismo a 3 años, mientras la concertada vería bien hacerlo en casos excepcionales pero solicita que estas medidas se adopten tras un estudio serio y consensuado.

Más opciones

En ese sentido, Rubén Pacheco, presidente de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, señala que todo lo que sea dar más opciones es algo que puede ser muy positivo, porque favorecerá que la decisión académica posterior al Bachillerato sea más accesible para el alumnado, si ha recibido el correcto asesoramiento.

No obstante, matiza, si el sistema se divide en 5 Bachilleratos y no aumentamos las infraestructuras educativas --ya que si divides grupos requieres impartirlos en espacios acordes a esa temática-- se deben incrementar las inversiones de forma absoluta. «Llevamos dos décadas en infraestructuras de subsistencia, sobre todo en Secundaria y Bachillerato», señaló. A su vez, demandó elevar de forma radical, «la contratación de profesorado especialista para atender esa diversidad de currículo y acelerar los procesos de contratación porque si la norma entra en vigor el curso que viene, ya llegamos muy tarde, porque no tendremos refuerzos necesarios hasta dentro de dos cursos», advirtió.

«Estamos recibiendo comentarios de centros que ven imposible dar dos modalidades más de Bachillerato», advirtió Pacheco.

Más de 7.000 alumnos

Según los datos facilitados por la Conselleria de Educación, un total de 7.029 estudiantes de Castellón están matriculados este curso en Bachillerato. De ellos, 2.674 lo cursan en la capital de la Plana y 4.355 en el resto de municipios de la provincia.

Más matrícula en Humanidades

La modalidad con más matriculados es la de Humanidades y Ciencias Sociales con 3.504 inscritos; seguido a poca distancia de los 3.034 que cursan la opción de Ciencias.

La opción más minoritaria es la artística, con 491 estudiantes, de los que la mayoría lo cursan en Castelló (268) y 223 en el resto de la provincia.

Esfuerzo

El presidente de la Concapa de Castellón, Antonio Rodríguez, se mostró de acuerdo en hacerlo en 3 cursos en situaciones excepcionales, como deportistas de élite y otros casos muy concretos. No obstante, como «defensores acérrimos de la cultura del esfuerzo», Concapa considera que «pasar con suspensos no es adecuado y conveniente». «Si hay que adaptar los currículos de Bachiller a la realidad social y universitaria que estamos viendo en los grados habrá que sentarse y abordarlo de forma consensuada toda la comunidad educativa. Si a posteriori eso conlleva que deba realizarse en 3 años y vemos que es positivo para los alumnos, estaríamos de acuerdo, pero tras un planteamiento ordenado y serio, no decidirlo de buenas a primeras sin profundizar», matizó.

Diversidad

Por su parte, Pacheco señaló que «este tipo de medidas intentan dar cabida en el sistema educativo a la diversidad que existe en el alumnado y que ahora mismo de manera oficial no encuentra respuesta». «Hay cuestiones difícilmente evaluables de forma numérica que el claustro docente debe ser capaz de tener en cuenta en la propia evaluación. De toda la vida, cuando el claustro se reunía, si en alguna materia se estaba rozando el aprobado pero no llegaba, se valoraba de forma colegiada y se decidía esa promoción o no», dijo.

Es excepcional

Si se regula esto en base a una serie de requisitos o aspectos consensuados, es positivo. «En una clase no podemos pensar que todos los alumnos han asimilado igual los conocimientos, todo lo que sea favorecer que esa diversidad esté contemplada en la evaluación es positiva. Y no es bajar el nivel porque son medidas excepcionales y puntuales; no es de carácter general, no colegiada y no basada en criterios no pedagógicos», señaló. Y relató que «viene a facilitar que ciertos perfiles de alumnos que se salen de los estándares pero tienen mucho potencial no se vean expulsados y puedan seguir en el sistema». Entre el alumnado que cita están los de necesidades específicas de apoyo educativo como TEDH que en muchas ocasiones poco a poco son expulsados del sistema si no se tienen en cuenta medidas como las propuestas.

Los profesores

Desde el sindicato mayoritario, el STEPV, Marc Candela, resaltó que se podrá hacer un tercer curso de Bachillerato si la situación del alumno lo recomienda, lo que deberá decidir el equipo docente: «Todo lo que sea dar más oportunidades a la gente para poder obtener titulaciones lo valoramos positivamente».

Más oportunidades

De la misma forma, señaló que respecto a la posibilidad de que el equipo docente decida si por las circunstancias particulares de un alumno concreto qué es más conveniente para él, pasar o repetir con una asignatura, no lo vemos mal, porque a veces encuentras situaciones en que por una asignatura a una persona le falta poco para conseguirlo y que le den más oportunidades lo vemos bien. Es el equipo docente el que conoce la situación del alumno y está en mejores condiciones de saber lo que le conviene», valoró Candela, matizando que el Ministerio aún no los ha convocado para abordar el texto.