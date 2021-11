La oficina de extranjería de la plaza Teodoro Izquierdo de Castelló, enfrente del estadio Castalia, registra largas colas diariamente. Algo que los sindicatos atribuyen a varios factores.

Cita on line saturada

Desde CCOO señalan que «la cita previa on line está saturada, mientras que en otras ciudades funciona,y sí que hay disponibilidad», por lo que cabe la posibilidad de que vaya gente a hacer cola, desesperada porque no hay citas. No obstante, la telemática es la única vía para poder coger hora. Esta no se da acudiendo en persona, señalan fuentes del sindicato CSIF, que añaden que las esperas han aumentado por dos motivos.

Resolver dudas

Porque en este punto, además de los trámites, se entregan también las tarjetas de renovación de residencia a extranjeros (unas 30 al día) y porque, dado que en las instalaciones ubicadas en la plaza de la Paz no se está atendiendo sin previa cita ningún tipo de consulta, mucha gente que necesita resolver alguna duda acude también a estas oficinas.

Colectivos de inmigrantes añaden que también se están resolviendo muchas solicitudes denegatorias de asilo presentadas durante la pandemia y han de recogerse en estas oficinas.

No obstante, desde CSIF aclaran que no es una cuestión de falta de personal, pues al depender de la Comisaría se va reforzando en función de las necesidades.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía indican que no existe ningún problema particular, sino las situaciones habituales, igual que en las oficinas del DNI, y que en extranjería se realizan muchos trámites.