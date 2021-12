Los castellonenses se van de 'puente' a Madrid, Sevilla y Andorra

¿Adónde se viaja desde Castellón en este puente de diciembre? Los destinos favoritos de los castellonenses para pasar la Purísima, en fechas todavía afectadas por la pandemia, son «grandes ciudades como Madrid, donde aprovechan para ir a ver algún espectáculo, Barcelona y Sevilla, dentro del país». Así lo apuntan desde Viajes El Corte Inglés en Castellón y lo ratifican desde otras agencias. Las salidas al extranjero están algo aparcadas por el covid, aunque se registran escapadas «a destinos como Roma o París, que son los más demandados», o también a Andorra. «No obstante, el último repunte del coronavirus ha frenado un poco las expectativas y el puente no registrará tantas salidas como en años anteriores a la pandemia», declararon.

«Muchos se han echado atrás»

El presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Castellón, Diego Tirado, coincidió en que «los castellonenses viajarán por España, a grandes ciudades; y a destinos de nieve, Andorra,... Las reservas para escapadas a mercadillos navideños por Europa se han cancelado. Mucha gente se ha echado para atrás. Han cerrado Alemania, Austria...». Y es que las reservas por Europa estaban animadas pero entre los confinamientos en ciertos países y el cierre de fronteras por la variante omicron, se ha pospuesto todo. En cuanto al esquí, «en el puente no abren, es pronto. Es en Navidad cuando el cliente empieza a preguntar para ir en enero y febrero», relata Tirado. ¿En qué consistirán las minivacaciones de los castellonenses? «Pues muchos piden dos o tres noches de hotel en Sevilla, pero no todo el puente, la mayoría con vuelta el lunes, de sábado a lunes es lo que más se ha comprado. Otros se van tres días a Madrid. Y se van en su coche o en tren», cuenta el representante de las agencias de viajes, quien apunta que tras un buen verano, el último trimestre del año flojea. En otra agencia, Resertours, su gerente, Fermín Puig, es optimista con el puente: «Tenemos el bus lleno para el tour del Caminito del Rey y la Alhambra de Granada con salida el día 6. Y otros dos autobuses al Matarranya y a la Feria de Jijona, en Alicante, con unas 50 personas por vehículo».

Puig indica: «En mi caso no me puedo quejar. Con respecto al puente pasado y el anterior no tiene nada que ver. Genial. Se recupera el nivel de ventas previo a la pandemia. Los mercadillos de Europa que siempre saco a la venta los paré por el covid. Pero en 2022 saldrán de nuevo grandes viajes, como Turquía».