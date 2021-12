El actual secretario provincial y diputado autonómico Ernest Blanch ha anunciado este sábado en Morella que presentará su candidatura para optar a la reelección como secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón. El anuncio se ha producido en un encuentro que Blanch ha mantenido en el municipio que ha marcado su trayectoria política —fue concejal de Morella durante 12 años— y en la que han estado presentes los y las militantes de la agrupación municipal, que es la segunda más grande de la comarca, portavoces, alcaldes dels Ports, representantes de la actual ejecutiva provincial representando a varias comarcas del territorio. Blanch ha recibido el apoyo de las y los militantes de Morella, encabezados por el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, y del secretario general, José Bordás, que se han adherido a la campaña y el manifiesto, que ya cuenta con más de 160 adhesiones, entre las que destaca el apoyo de más de 30 alcaldes y alcaldesas, además de numerosos portavoces y otros altos cargos. Rhamsés no ha podido asistir por estar confinado.

"Hoy, y aquí, en Morella, quiero anunciar que me presentaré a la reelección como secretario general para seguir trabajando por un partido fuerte. En estos cuatro años hemos demostrado la unidad, la responsabilidad y la capacidad suficiente para convertir al PSPV-PSOE en el primer partido de la provincia, cosa que no se producía en 30 años, con gobiernos del PSPV en todas las administraciones: desde la mayoría de ayuntamientos, la diputación (que no se gobernaba desde 1995), la Generalitat y el Gobierno central", ha manifestado.

Balance

Blanch ha destacado que en 2017 "hicimos un buen trabajo y ahora corresponde mantener las puertas abiertas, mirar en mucha perspectiva y sumar más, porque en la suma, el diálogo y la convivencia está el futuro de nuestro partido, y solo así estaremos en las mejores condiciones para afrontar aquello que ahora es realmente importante, y que son las elecciones". El actual secretario provincial ha puesto como ejemplo a la comarca dels Ports donde, en estos cuatro años, se ha demostrado que la comarca "está unida en todos los proyectos y planteamientos que se están haciendo desde la ejecutiva provincial". Además, la comarca dels Ports continúa siendo la comarca donde el partido socialista obtiene los mejores resultados de todo el País Valenciano —una constante histórica desde 1983 que mantiene el diputado comarcal— y esa manera de trabajar y de vivir el socialismo es el que Ernest Blanch está llevando a cabo en todos los territorios donde está ejerciendo su secretaría general, y se compromete seguir impulsando la dinamización, modernización, renovación y regeneración del partido.

Cuatro años con los mejores resultados

Blanch recuerda que en estos cuatro años se ha conseguido que la provincia de Castelló esté por encima de la media del voto socialista de la Comunidad Valenciana respecto de las otras dos provincias, "y hemos conseguido éxitos como asumir la responsabilidad de una gran cantidad de alcaldías, entre ellas las más importantes de la provincia y la Diputación de Castellón , además del salto generacional que hemos dado al dar oportunidades a la gente joven del partido, asumiendo alcaldías y lugares de responsabilidad en las instituciones". "Porque Morella siempre ha estado en la renovación, y yo siempre he estado en la renovación, y la renovación va a continuar siendo nuestra batalla incansable”, ha añadido.