«Aquí no se ha trabajado para cerrar heridas abiertas en el PSPV de Castellón»

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, competirá con el actual secretario provincial del PSPV, Ernest Blanch, en las primarias de su partido del 16 de enero para convertirse en líder de la formación en Castellón.

Ya es oficial que aspira a ser el nuevo secretario general del PSPV en Castellón. Para quien no le conozca, ¿quién es Samuel Falomir?

Soy vecino y alcalde de l’Alcora. Con 16 años -ahora tengo 34- decidí que para mejorar mi entorno y la sociedad lo mejor que podía hacer era militar en el PSPV-PSOE, el partido que más ha hecho por el avance social y el progreso de nuestro país. Siempre he defendido que la política es la herramienta que nos permite ayudar a nuestros vecinos y vecinas, y en esa vocación de contribuir a mejorar esta sociedad hace años lideré las Juventudes Socialistas de la provincia de Castellón y ahora quiero liderar el PSPV-PSOE provincial.

Pedro Sánchez continuará como secretario general del PSOE, y Ximo Puig también repite como máximo dirigente del socialismo valenciano. ¿Por qué en la provincia de Castelló se plantea una alternativa a Ernest Blanch quien, como se esperaba, opta a la reelección? ¿Qué le ha llevado a dar el paso?

No había duda de que tanto Pedro Sánchez como Ximo Puig son los mejores para seguir liderando nuestro partido en esos ámbitos. Ambos secretarios generales han tenido unidad porque se la han trabajado. Si aquí existe una alternativa es justamente porque no se ha trabajado, ni conseguido la unidad del partido, no se ha trabajado coordinadamente con las comarcas, ni las agrupaciones locales. No se ha trabajado para cerrar heridas abiertas en procesos anteriores. Doy el paso porque el PSPV-PSOE de la provincia de Castellón necesita una hoja de ruta para mejorar los resultados electorales en 2023, porque es importante mejorar la comunicación interna y externa del partido, es fundamental apostar por la formación de nuestra militancia, hay que coordinar todas las estructuras del partido para ser más fuertes en un momento donde la política está muy polarizada, hay que ayudar a los grupos municipales que están en la oposición a través de una oficina de proximidad al militante y, sin duda, hay que poner en valor el trabajo que impulsa el presidente José Martí en la Diputación de Castellón.

¿En qué medida pesan los mensajes de unidad interna en el sentido de que también aquí la candidatura debería ser única?

Unidad no debe estar reñida con primarias. Establecer un proceso de estas características en el PSPV-PSOE nos ha costado mucho a la militancia de base. No es de recibo que ahora se utilice a los compañeros que optamos por presentarnos a las primarias para acusarnos de desleales, de no querer lo mejor para el Partido Socialista o de romperlo. No estoy aquí por ocupar ningún cargo institucional, mi responsabilidad está y estará en el Ayuntamiento de l’Alcora porque mis vecinos y vecinas así lo decidieron. Si ocupo el cargo de secretario general será porque los y las militantes entienden que el proyecto que represento es, a sus ojos, el que necesita la provincia de Castellón.

Es el alcalde de l’Alcora desde 2017 ¿se presentará de nuevo en 2023? ¿Puede afectar de alguna manera el proceso interno en su partido a su trabajo municipal?

Me presentaré a la reelección en 2023. Ser alcalde de mi pueblo es lo mejor que me ha pasado y me pasará en política. Tengo la suerte de contar con un gobierno municipal comprometido al cien por cien con su trabajo diario y eso me permite también dar este paso. En l’Alcora tenemos claro la hoja de ruta de las acciones del gobierno municipal, por tanto, estoy convencido que para nada afectará el proceso interno en mi dedicación al ayuntamiento.

¿Qué exportaría de su experiencia como concejal y alcalde y secretario general de l’Alcalatén-Millars a la ejecutiva del PSPV?

Mis propios vecinos y vecinas me dicen que me caracterizo por la proximidad y valoran mucho las acciones como el Despatx al Carrer. Son acciones de cercanía y participación ciudadana, porque me gusta tomar decisiones escuchando a los alcorinos y alcorinas. Y lo hago siempre, no cuando vienen las elecciones. Ese modelo de atención, de preocupación y de escucha es el que quiero trasladar de mi trabajo diario a la Secretaría General provincial. Apoyar y ayudar cuando se necesita Como secretario general comarcal he vivido la nula coordinación con la dirección provincial. Parece que para algunos las comarcas solo se pueden ocupar de los problemas que surgen en nuestra organización, pero no de la toma de decisiones, no de la coordinación de proyectos, ni de compartir los recursos. Y eso debe cambiar.

En el contexto socialista se le incluyó entre el grupo de los ‘alcaldes del cambio’ y las urnas respaldaron esa idea en 2019. ¿Cree que el PSPV de Castellón también necesita renovación generacional?

Es evidente que la renovación generacional que llegó a las instituciones no ha llegado a los órganos de decisión de nuestro partido. Pero más que una renovación generacional, lo que llegó en 2015, en 2019 llegó la consolidación de estos, fue una renovación de militantes comprometidos con los valores socialistas para cambiar los pueblos y las ciudades de la provincia de Castellón. El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón nos necesita a todas y todos.

¿Está su candidatura tutelada por la dirección del PSPV de País?

Cuando asumo una responsabilidad tengo claro que me debo a los que me eligen y no a nadie más. Y en este caso, si soy secretario general, lo elegirán los y las militantes de la provincia, como debe ser. Y a ellos y ellas me deberé. Es evidente y de sentido común que debemos tener una relación de trabajo y coordinación con la dirección del PSPV, hay que llevarse bien. Hacer lo contrario sería trabajar para los intereses de los que nos quieren ver en la oposición. Nuestra máxima es la coordinación, no trabajar nunca a la contra de nada, ni de nadie. Como muy bien dice el secretario general del PSPV. «Lealtad no es sumisión». Y trabajar coordinadamente con las ejecutivas federal y nacional es una de nuestras máximas y eso no es sinónimo de ser una sucursal. Eso es un concepto muy cainita y no querer entender que estamos en un proyecto, el socialista, que es internacionalista.

¿Está abierto, en caso de alcanzar la Secretaría General, a integrar componentes de otras posibles candidaturas?

¡Claro que estoy abierto! Es mi obligación moral y mi deber de responsabilidad. El PSPV es un único proyecto y aquí no sobra nadie; es más, todavía falta mucha gente y necesitamos ser cada vez más. No estoy aquí para repetir errores del pasado. Para hacer lo mismo o parecido no me hubiera presentado a la secretaría general. Esta decisión no es un ‘quítate tú para ponerme yo’, quiero demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente, pero de verdad.

¿Qué papel le otorgará a la estructura comarcal del partido?

Las ejecutivas comarcales tienen que coordinarse al máximo con la ejecutiva provincial. Esto es lo que siempre hemos escuchado, pues considero que tiene que ser al contrario: la ejecutiva provincial tiene que coordinarse con las ejecutivas comarcales. Cuando hablo de la importancia de la proximidad no debemos olvidar que al primer lugar donde acude un militante, concejal, portavoz o alcalde es a la ejecutiva comarcal. Por tanto, la provincial tiene que ser generosa con los recursos que dispone para que las estructuras comarcales puedan tener más músculo y les permita junto a la dirección provincial ayudar a resolver los problemas que se plantean. Es necesario y urgente que las comarcas y la CEP diseñen una estrategia que nos permita no solo mantener los resultados electorales de 2019, sino mejorarlos para ganar más municipios y asegurar la gobernanza de la Diputación de Castellón, siendo conscientes de que el PP subirá en votos en muchas localidades a costa de la desaparición de Ciudadanos.

La Diputación de Castellón se erige ahora como el máximo bastión de los socialistas de la provincia. ¿Qué relación debe mantener la dirección del partido con el grupo socialista de José Martí?

Tengo confianza absoluta con todos los diputados y diputadas, así como con el presidente de la Diputación de Castellón y los asesores que contribuyen en el gran trabajo que está llevando a cabo el gobierno provincial, aunque se haya posicionado con la candidatura de Ernest. Todos ellos y ellas son compañeros con una dilatada experiencia en la gestión pública y en la política municipal. El partido es importante, pero todos ellos y ellas son los que están trabajando a diario para cambiar y mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. No necesitan ninguna tutela de nadie para tomar sus decisiones, pues saben muy bien lo que tienen que hacer para impulsar esa diputación que necesita la provincia de Castellón y especialmente en los pueblos más pequeños. Hay que mejorar la comunicación política de la Diputación, y en eso debemos trabajar la ejecutiva provincial. Tenemos como partido que explicar en todos los municipios y, sobre todo, donde estamos en la oposición, que las políticas sectarias y de amiguismos han acabado en la institución provincial, y que se trata a todos los pueblos por igual, porque la Diputación es el ayuntamiento de todos los ayuntamientos, y por tanto, se debe a los 135 municipios de nuestra provincia. Me siento orgulloso de lo que están haciendo nuestros compañeros de la Diputación y quiero que todos los castellonenses se sientan igual de orgullosos que yo de su trabajo.