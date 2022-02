La propuesta del PP para el sector del azulejo ante la subida del gas

El Partido Popular ha reclamado este jueves una serie de medidas de apoyo al sector cerámico como una bajada de impuestos con tal de paliar los efectos del alza de costes de la energía y, en concreto, del gas.

Así lo ha hecho el presidente de los populares en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, durante una visita a una azulejera ubicada en la localidad castellonense de Sant Joan de Moró, acompañado de la presidenta del PP en Castellón, Marta Barrachina, y otros cargos de la formación política.

El dirigente popular ha solicitado la adopción de medidas "urgentes" para hacer frente a la problemática, entre las que figuran la rebaja del IVA de los componentes de la factura del gas y la reducción del impuesto especial fijado sobre los hidrocarburos.

"Tenemos una industria cerámica que es vital para la provincia de Castellón y la Comunitat Valenciana", ha defendido Mazón, a la vez que ha mostrado su "orgullo" ante un proceso de "altísima tecnificación, sostenibilidad y respeto, también con el diseño, que solo se puede ver aquí y está llevando por todo el mundo a Castellón".

Sin embargo, el popular ha matizado que todo ello "hay que acompañarlo de exigencia, porque la situación que estamos viviendo con la crisis del gas es extraordinariamente difícil".

Exigencia

De hecho, Mazón ha instado a la Generalitat Valenciana a "elevar el nivel de exigencia, pues no puede ser que el sector de la cerámica no esté catalogado todavía entre los sectores prioritarios para recibir los fondos europeos, ni que mientras dure la crisis del gas no se haya reducido el IVA de los componentes de la factura del gas o que nadie excepto el PP se haya planteado la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos", ha valorado, cargando también contra que no se hayan puesto en marcha todavía ayudas de estado al sector. Una exigencia que ha hecho extensible al Gobierno central: "No se puede esperar, necesitamos reacción de Pedro Sánchez y Ximo Puig".

Por su parte la líder provincial de los populares, Marta Barrachina, ha afirmado que "el sector cerámico es modélico y el gran tesoro que tiene nuestra provincia en materia de economía y empleo", a la vez que ha añadido que ahora "se encuentra en una encrucijada por el alza de los costes", en una nueva llamada a tomar medidas.