Marian Iserte, secretaria de la asociación Huellas Callejeras de Castelló, explica que una de cada cuatro familias castellonenses tiene una mascota. Solo el año pasado atendieron a más de 1.000 animales. Sobre la futura ley de protección animal piden que se elimine la tasa por tenencia de animales y se quite el tope máximo de animales que se pueden tener porque puede favorecer el abandono y piden sacrificio cero.

¿A qué os dedicáis?

Huellas Callejeras es una asociación de protección animal que lleva en Castelló desde 2014 atendiendo a animales, sobre todo, perros y gatos, abandonados, desamparados, maltratados de esta ciudad y bastante de la provincia. Nos llegan porque no han sido identificados, o camadas indeseadas abandonadas en cubos de basura o huertos, o personas que tienen animales sin esterilizar pero ya no tienen suficientes amigos para regalar los cachorros y piden ayuda. Lo que hacemos es buscarles hogares definitivos, buenos hogares, con responsables legales que los cuiden, atiendan de forma responsable hasta el fin de sus días. Nuestro objetivo es conseguir el abandono cero, que no haya maltrato, concienciación y educación, identificación de los animales, esterilización en lo posible, control de colonias felinas en la ciudad, formación de gestores de colonias, creación de eventos para presentar los animales bajo nuestra custodia.

Cuántos animales habéis dado en acogida en 2021?

En el 2021 atendimos a más de mil animales entre perros y gatos. Entraron en la asociación y les hemos asumido el gasto de esterilización, vacunas, identificación, traumas... En concreto, se atendieron a 183 perros (91 cachorros y 92 adultos) y dimos en adopción a 144. En gatos, fueron 1.012, 482 de colonias controladas donde aplicamos el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) y 451 fueron adoptados. En 2020 teníamos 201 perros y 830 gatos. Es decir, más gatos y 20 perros menos.

Qué valoración haces de la ley de protección animal en la que trabaja la Comunitat y la del Gobierno.

De la Valenciana espero que salgan adelante las alegaciones y aportaciones que ha hecho la Coordinadora Animalista de la Comunitat, y en la ley marco estatal, también espero que acepten algunas de las alegaciones de modificación dirigidas a una mayor protección de los animales y sea aprobada.

¿Cuáles serían las alegaciones que consideráis claves?

Espero que no vaya adelante el cobro de una tasa por tenencia de animales, porque ello se traduciría en abandonos. También el limitar el número de animales de una manera arbitraria espero que no vaya adelante, por el mismo motivo. El reconocimiento de las colonias felinas es importante, con la aplicación del método CER para que no crezcan más pero estén controladas éticamente.

¿El sacrificio cero es importante?

Es importante el abandono cero, la concienciación, que la gente se responsabilice de sus animales, y el sacrificio cero, es decir, no por ser irresponsables que tengan que pagarlo los animales. Si no te lo puedes permitir, no los tengas o busca alternativas. La solución fácil de llevarlo a la perrera y que esta lo pueda matar no creo que eduque a ser responsable. Los animales no son cosas; de ahí que en España hayan sido reconocidos como seres sintientes desde la ley 17/2021, en el código civil, la ley de enjuiciamiento civil, y la ley hipotecaria. Si estás casado, vives en pareja y tenemos un animal juntos, por mucho que esté a tu nombre si soy yo la que me encargo de él, que pueda estar conmigo.

¿Ha aumentado la sensibilidad en Castellón hacia los animales?

En la provincia, una de cada cuatro familias tiene un animal, según el RIVIA. La provincia tiene 570.000 habitantes, de animales de compañía, entre perros y gatos, hay más de 140.000. Y estos son los registrados. Habría que sumar los sin registrar. Yo diría que hay muchas personas que son conscientes, pero también es verdad que aún existe mucho abandono. Estamos en un proceso de concienciación y educación, aún falta un poco pero estamos por buen camino, la gente ya se está concienciando, quiere un cambio. Lo que está ocurriendo es porque la sociedad está más madura para aceptar que los animales deben ser protegidos. También cuando salen casos de maltrato o violencia contra los animales la sociedad ya no lo acepta tanto. Hay una cierta sensibilidad, porque se ha vinculado bastante que alguien que maltrate un animal mañana puede maltratar un niño o una mujer, o a otra persona. Hemos estado recogiendo firmas en Castellón para que hubiera sacrificio cero en la Comunitat y gente que no nos conocía apoyaba totalmente con su firma. Recogimos alrededor de 3.000 nada más que en Castellón. Y mucha gente tampoco sabe donde van los animales cuando son recogidos.

Falta información

Claro. Les decimos que tienen que preguntar al Ayuntamiento de su municipio qué tipo de recogida de animales tiene. Si es ético, con sacrificio cero, se preocupan de los animales, o no lo es. ¿Cómo lo cambiamos? Cada uno de nosotros pidiendo al Ayuntamiento que el dinero de nuestros impuestos vaya a un sacrificio cero, que no los maten.

¿Cómo colaborar con vosotros?

Nosotros hacemos eventos. Ahora en junio el VII Festival de la adopción, donde volveremos a mostrar los animales que están con nosotros. En septiembre las III Jornadas Felinas. Y si quieren ayudarnos te puedes hacer socio por seis euros al mes; puedes hacer timing, que es un euro al mes; o bien ser voluntario o ser casa de acogida, donde todos los gastos de los animales están cubiertos por la asociación. El voluntariado siempre lo necesitamos. Las casas de acogida, cruciales, porque nos permiten salvar más animales, socios, imprescindibles, porque tenemos unos gastos bastante altos. Ahora mismo tenemos 67 perros y 95 gatos a cargo nuestro, que hay que cuidarlos, comen todos los días, y cuando caen enfermos precisan tratamientos. Tenemos animales especiales, que nos gustaría que familias sensibles pudieran tenerlos. En nuestra web, redes, instagram, facebook y Tik Tok