García Marzà: "La ética es necesaria y ha sido arrinconada"

Domingo García Marzá, catedrático de Ética de la Universitat Jaume I de Castellón, habla de la importancia de la enseñanza de la ética y lamenta que haya sido arrinconada. García Marzà es miembro del comité organizador del Congrés Valencià de Filosofia que se celebra desde este jueves en la universidad pública de Castelló.

Se trata de un congreso de la Societat de Filosofia del País Valencià, que preside Garcia Marzà, asociación en la que están presentes todas aquellas personas que se dedican a esta disciplina tanto en las universidades como en los institutos de Secundaria. Este año 30 años después del primer congreso (1986), vuelve a celebrarse en Castellón y de forma presencial. Hay 70 ponencias y cinco conferencias invitadas, aparte del público, formado por estudiantes de Filosofía y Humanidades, doctorandos o másters. Entre ellas cabe destacar la conferencia inaugural que será impartida por la catedrática de ética y doctora honoris causa por la UJI Adela Cortina, titulada el futuro de las Humanidades en la Sociedad Digital.

Como sociedad de filosofía que somos, la idea que tenemos es defender la importancia actual de la filosofía y de las humanidades. "Muchas de las intervenciones tienen que ver con el futuro de la Filosofía y de las humanidades y lo que está ocurriendo hoy día en el mundo digital", señala Garcia Marzà.

Ahora mismo, "¿es necesaria la filosofía en la sociedad digital, en el sistema educativo?"

Siempre ha sido necesaria, pero ahora, aparte de ser necesaria, es imprescindible. Simplemente la filosofía y la ética, de lo que se trata es de pensar, argumentar y resolver problemas conjuntamente. ¿Cómo no va a ser importante que seamos capaces, primero de pensar, después de argumentar y después de aprender a resolver los conflictos? Esto es lo que nos enseña la ética en todos los niveles. Y ¿Por qué ahora es más importante que hace 20 años? Porque la revolución digital nos está convirtiendo en filtros burbuja, nos aísla. Es el móvil nuestra intermediación con el mundo exterior. Las nuevas tecnologías, que son imprescindibles, en lo que es la opinión pública y capacidad de pensar, no están siendo nada positivas.

¿Piensa que en el sistema educativo se está arrinconando la Filosofía y la Ética?

Sí, la filosofía se mantiene en el Bachillerato, pero no sabemos por qué en el caso de la ética, ha desaparecido. Creo que las autonomías la podrán incorporar, pero ha habido siempre una ética. ¿Qué significa libertad, justicia? La mejor forma de que la gente no proteste es que ignore qué derechos tiene.

Cuando se refiere a la eliminación de la Ética se refiere a la enseñanza obligatoria, que se deja en manos de las comunidades, la decisión de que esté o no?

Sí, exactamente, mientras que ha aparecido un asignatura de valores cívicos, pero no es lo mismo. Estos los debemos todos tener, que son los que están en la Constitución, pero dentro de los valores están los valores morales, justicia, libertad, autonomía, respeto a los demás, que se tienen que enseñar y practicar, que es lo que hacíamos antes en la asignatura de ética. Uno no nace siendo buena persona. Hay una desidia pensando que se nace siendo buena persona. ¿Resultado final? Hoy la gente solo sabe gritarse, insultarse; por desgracia incluso acudir a la violencia para conseguir las cosas.

Por tanto, ¿qué le pediría a los poderes públicos?

Que tengan en cuenta que si quieren ciudadanos críticos, que piensen, se comprometan, eso no nace con unos genes, eso se enseña. Y hoy en día no se está enseñando.

¿Se está arrinconando?

Exactamente. Está un poco mejor que estaba con el anterior Gobierno sí, pero se había llegado a un acuerdo en todo el Parlamento para poner la ética y se lo han saltado incluso. Si queremos que uno reconozca y respete a los demás se ha de enseñar y practicar.

Y dentro del ámbito universitario, a la hora de diseñar los grados ¿sí está habiendo mayor sensibilidad?

Yo que llevo 30 años en la Universidad sí que se nota el cambio. De hecho tenemos titulaciones en la Jaume I donde los propios directores de titulación nos han pedido una asignatura de ética. El caso último que hemos tenido, es una Ética de la Inteligencia Robótica. No solo eso, en Medicina, hace pocos años la Bioética era una maría y hoy en día hay más preguntas en el MIR, puede haber hasta 20. Por tanto, ya saben que no es una maría. Me gustaría que fuera la convicción, lo que hiciera que los estudiantes estudiarán la asignatura, pero la sociedad está viendo que hace falta. Y esa necesidad social, esa demanda social, para mí se está intentando responder en la Universidad, al menos en la nuestra, la Jaume I, siempre ha habido una tradición de éticas aplicadas, la ética empresarial, la bioética, la ética del turismo, de la publicidad y la comunicación. Tenemos asignaturas de ética en casi en todas las áreas. Y ahora insisto en una ética digital, de la robótica, para los nuevos estudios. Para saber qué es un móvil no hacen falta solo Matemáticas.

A pesar de que la ciencia avance la ética tiene que estar ahí ¿no?

Es que la ciencia y la ética no se pueden separar. La separación es a quien les interesa separar, es como quien dice que los algoritmos o los datos hoy en día son neutros. Es una mentira. No pueden ser neutros. Nada de lo que hacemos las personas es neutro. Y las máquinas las hacemos las personas. Y a las máquinas, los algoritmos, les pasamos nuestros sesgos, nuestras intenciones, etc. No hay neutralidad, tenemos que aprender a pensar y discutir. Ese móvil que tenemos delante no es la realidad. Supongo que seguirán lo que está pasando en la guerra, lo último ¿cómo sabes quién está diciendo la verdad? No te puedes fiar a la primera de la fotografía que ves porque puede estar manipulada. ¿Dónde está en la capacidad de pensar, de discernir, de discutir, argumentar? Y no se enseña en Secundaria, que es donde se debería enseñar. No podemos dejar en manos de la familia esta responsabilidad porque nuestra sociedad va muy aprisa. La juventud ya está desde los 11,12 años manejando la tecnología, ¿quién les enseña, lo que está bien o mal, en ese mundo?