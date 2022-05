La investigadora Dolores Corella recibirá este sábado, coincidiendo con el Día Oficial de la Provincia, la medalla al Mérito Innovador desde la Diputación su amplia trayectoria en el campo de la biomédica y después de haber recibido otros galardones como el de la última edición de Mujeres del Mediterráneo, poniendo siempre en valor el papel de la investigación para prevenir enfermedades.

La investigadora es natural de Onda y se ha convertido en una de las figuras preeminentes y con mayor proyección de la ciencia castellonense. Corella destacó ayer el papel de la ciencia como una de las mayores fuentes de progreso y bienestar, a la vez que reivindicó que se dignifique la profesión y se reconozca el valor y el trabajo que hay detrás de cada avance científico: «La pandemia nos ha concienciado de que si no hay investigación no se puede hacer prevención. Cuando una enfermedad no tiene tratamiento las tasas de mortalidad son más altas», apuntó.

Contra la obesidad

Además de su extensa trayectoria en el campo científico, en el ámbito académico es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universitat de València, siendo su pasión la investigación genómica. Actualmente centra su labor investigadora en la apertura de nuevas vías para luchar contra la obesidad a través de dietas que den relevancia al sabor de los alimentos. Por su gran aportación a la ciencia fue merecedora en el año 2018 del prestigioso premio Jaume I.

«Para mí es un inmenso orgullo que la Diputación haya pensado en mí para este premio. Los científicos somos de los más agradecidos con estos reconocimientos porque trabajamos en unas condiciones muy difíciles», concluyó.