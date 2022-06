Llegan las rebajas de verano más madrugadoras y sin mascarillas

Las rebajas de verano no han esperado este año ni a mitad de junio. Desde hace unos días, a finales de la semana pasada, algunas de las franquicias más madrugadoras han adelantado el inicio de descuentos en sus tiendas on line y físicas con -50 y -70%. Es una minoría, pero en las próximas semanas se irán añadiendo más enseñas comerciales a la campaña, que desde hace años está liberalizada y ya no se unifica el 1 de julio. Con todo, la gran mayoría optará por mantener las ofertas especiales hasta finales de agosto o principios de septiembre.

Recuperación paulatina El comercio afronta con incertidumbre esta temporada estival, que rozará la normalidad del 2019, al ya no ser obligatoria la mascarilla en los interiores; y a nivel de consumo, será de las más esperadas pues la compra de moda está contenida. Gran parte de las pequeñas tiendas no prevé realizar reducciones muy agresivas en los precios pues a ellos mismos el género recibido se les encarece mucho de un mes a otro, al subir el precio de expediciones de fábrica y transporte. «No puedo hacer tantas rebajas como otros veranos», apuntaban desde una zapatería. El responsable del Área de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Castellón, Francisco García, resaltó el esfuerzo del sector, «pues el producto que llega es más caro y no han subido precios por competitividad, por lo que no se puede hacer tanta rebaja. Si antes hacían un 40%, quizás sea inferior». Las fechas clave 24 y 29 de junio En Castellón los festivos de San Juan (viernes, 24 de junio) y Sant Pere (miércoles, 29 de junio) no son aperturables para las grandes superficies. 3 de julio El primer domingo aperturable y en el que prácticamente todas las tiendas tendrán ya su cartel de rebajas será el de 3 de julio.

Luz y aire acondicionado Y agregó García que las tiendas tienen el hándicap añadido de la escalada de los gastos de mantenimiento en luz y uso de aire acondicionado, «necesario ante el calor, para una compra cómoda, y para tener el comercio abierto». A lo largo de esta semana y hasta finales de junio o principios de julio podrían sumarse más establecimientos a las rebajas y grandes centros comerciales.